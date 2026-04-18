Oλοκληρώθηκαν έργα οδικής ασφάλειας στην περιοχή της Ελασσόνας (φωτο)

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας ολοκλήρωσε εργασίες βελτίωσης της οδικής ασφάλειας στο εθνικό δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας και ειδικότερα στην περιοχή του Δήμου Ελασσόνας.

Οι εργασίες αφορούσαν την κατασκευή αντιολισθηρής στρώσης ασφαλτικού σκυροδέματος σε συνολική επιφάνεια 57.000 τετραγωνικών μέτρων με στόχο την άρση της επικινδυνότητας και τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας.

Οι παρεμβάσεις υλοποιήθηκαν στα εξής τμήματα: της Εθνικής Οδού 3 Λάρισας – Κοζάνης, στο τμήμα Τύρναβος – Ελασσόνα, της Εθνικής Οδού 13, από το Μικρό Ελευθεροχώρι έως τη διασταύρωση για Πύθειο, καθώς και στην Εθνική Οδό 3, στον ορεινό όγκο της Μελούνας.Το οδικό δίκτυο που ελέγχθηκε για την επιλογή των θέσεων εκτέλεσης των εργασιών ανέρχεται σε περίπου 34 χιλιόμετρα.

Το έργο χρηματοδοτήθηκε εξ ολοκλήρου από το Ταμείο Ανάκαμψης και ολοκληρώθηκε εντός του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος.

Σε δήλωσή του, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας ανέφερε: «Η Περιφέρεια Θεσσαλίας εξασφάλισε πρόσθετη χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, συνολικού ποσού 7,7 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 2,6 εκατ. ευρώ αφορούν την Π.Ε. Λάρισας, με στόχο την περαιτέρω οδική ασφάλεια κρίσιμων οδικών αξόνων. Κρίθηκε αναγκαία η αναβάθμιση του οδικού δικτύου στην περιοχή του Δήμου Ελασσόνας, από το οποίο διέρχονται πολλά οχήματα και βαρέως τύπου. Το έργο ολοκληρώθηκε εντός του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος και δόθηκε σε κυκλοφορία των χρηστών».

Με αφορμή την ολοκλήρωση και παράδοση των οδικών έργων η Αντιπεριφερειάρχης Λάρισας Μαρία Γαλλιού,πραγματοποίησε νέα αυτοψία στην οποία ήταν παρών και ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων Κωνσταντίνος Έξαρχος.