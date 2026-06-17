Oλοκληρώθηκε η σχολική χρονιά στα Δημοτικά Σχολεία Γόννων και Μακρυχωρίου

O Δήμαρχος Τεμπών Γιώργος Μανώλης παρευρέθηκε στις εκδηλώσεις λήξης της σχολικής χρονιάς που διοργάνωσαν τα Δημοτικά Σχολεία Γόννων και Μακρυχωρίου, τιμώντας με την παρουσία του μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς.

Τον Δήμαρχο συνόδευσαν οι Αντιδήμαρχοι κ. Βασίλης Σίμος και κ. Αθανάσιος Καραναστάσης, ενώ στις εκδηλώσεις παρόντες ήταν επίσης ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Γόννων κ. Θωμάς Παπαδόντας και η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Μακρυχωρίου κα Άννα Καραπάνου – Μαγαλιού, οι οποίοι συνεχάρησαν τα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς για το εξαιρετικό αποτέλεσμα.

Οι μαθητές παρουσίασαν θεατρικά δρώμενα, μουσικοχορευτικές παραστάσεις και δημιουργικές δράσεις, αποσπώντας το θερμό χειροκρότημα όλων των παρευρισκόμενων. Μέσα από τις εκδηλώσεις αναδείχθηκε η αξία της παιδείας, της συνεργασίας και της δημιουργικής έκφρασης, ενώ παράλληλα σηματοδοτήθηκε η ολοκλήρωση μιας ακόμη επιτυχημένης σχολικής χρονιάς.

Ο Δήμαρχος συνεχάρη τους εκπαιδευτικούς για την αφοσίωση και το έργο τους, τους γονείς για τη διαρκή στήριξή τους και, πάνω απ’ όλα, τους μαθητές για την προσπάθεια, τη δημιουργικότητα και το χαμόγελό τους.

Στον σύντομο χαιρετισμό του ο Δήμαρχος Τεμπών Γιώργος Μανώλης ανέφερε:

«Οι σημερινές εκδηλώσεις αποτελούν μια γιορτή της γνώσης, της προσπάθειας και της ελπίδας. Τα παιδιά μας είναι η μεγαλύτερη δύναμη και το πολυτιμότερο κεφάλαιο του τόπου μας. Κάθε τους δημιουργία και κάθε τους επιτυχία μας γεμίζουν αισιοδοξία για το μέλλον του τόπου μας.

Θέλω να συγχαρώ θερμά όλους τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων για την εξαιρετική συνεργασία και την άψογη διοργάνωση των εκδηλώσεων.

Ως Δημοτική Αρχή θα συνεχίσουμε να στεκόμαστε δίπλα σε όλα τα σχολεία του Δήμου μας, στηρίζοντας κάθε προσπάθεια που προσφέρει στα παιδιά μας περισσότερες ευκαιρίες για γνώση, πολιτισμό και δημιουργία.

Εύχομαι σε όλους τους μαθητές, στους εκπαιδευτικούς και στις οικογένειές τους ένα όμορφο, ξέγνοιαστο καλοκαίρι, με υγεία και πολλές όμορφες οικογενειακές στιγμές. Και στους απόφοιτους της ΣΤ΄ τάξης εύχομαι καλή πρόοδο, καλή αρχή στο νέο τους ταξίδι στο Γυμνάσιο και κάθε επιτυχία στη ζωή τους.»

Ο Δήμος Τεμπών συγχαίρει τους Διευθυντές, τους εκπαιδευτικούς, τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων, καθώς και όλους όσοι συνέβαλαν στην επιτυχημένη πραγματοποίηση των εκδηλώσεων, επιβεβαιώνοντας ότι η συνεργασία σχολείου, οικογένειας και τοπικής κοινωνίας αποτελεί τη βάση για ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά μας.