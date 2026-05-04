Oλοκληρώθηκε με επιτυχία το 1ο τουρνουά “Ολυμπιώτισσα Cup” στην Ελασσόνα

Με ιδιαίτερη επιτυχία και με κεντρικό μήνυμα τις αξίες της ευγενούς άμιλλας, της συνεργασίας και της συμμετοχής, ολοκληρώθηκε στην Ελασσόνα το 1ο Τουρνουά «Ολυμπιώτισσα Cup», μια μεγάλη αθλητική διοργάνωση που αποτέλεσε πραγματική γιορτή για τη νεολαία και τον αθλητισμό.

Το τουρνουά διοργανώθηκε από τον ΠΟΕ, με τη στήριξη του Δήμου Ελασσόνας και της Περιφέρειας Θεσσαλίας, συγκεντρώνοντας εκατοντάδες παιδιά από κάθε γωνιά της Ελλάδας στα γήπεδα της περιοχής.

Πέρα από τον αγωνιστικό του χαρακτήρα, το «Ολυμπιώτισσα Cup» ανέδειξε τη βαθύτερη ουσία του αθλητισμού, προσφέροντας πολύτιμα μηνύματα ζωής στους νεαρούς αθλητές. Ο σεβασμός στον αντίπαλο, η ομαδικότητα, η πειθαρχία και η χαρά της συμμετοχής αποτέλεσαν τα βασικά χαρακτηριστικά της διοργάνωσης, ενισχύοντας την πεποίθηση πως η μεγαλύτερη νίκη βρίσκεται στην προσπάθεια, στη διαμόρφωση χαρακτήρα και στη δημιουργία ισχυρών δεσμών φιλίας μέσα από το παιχνίδι.

Η Ελασσόνα απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι διαθέτει τις κατάλληλες αθλητικές υποδομές, αλλά και τη φιλοξενία που απαιτείται για τη διοργάνωση σημαντικών αθλητικών γεγονότων, δίνοντας χώρο και προοπτική στη νέα γενιά να αναπτυχθεί σωματικά, πνευματικά και κοινωνικά.

Σε δήλωσή του, ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού του Δήμου Ελασσόνας, κ. Ιωάννης Δραγατσίκης, ανέφερε: «Η ολοκλήρωση του “Ολυμπιώτισσα Cup” μας γεμίζει με αισιοδοξία και ικανοποίηση επιβεβαιώνοντας, ότι ο αθλητισμός αποτελεί το σημαντικότερο εργαλείο διαπαιδαγώγησης. Ως Δημοτική Αρχή, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας, στηρίξαμε έμπρακτα αυτή την αξιόλογη πρωτοβουλία του ΠΟΕ γιατί πιστεύουμε βαθιά ότι η αθλητική άμιλλα δεν είναι απλώς μια έννοια, αλλά στάση ζωής. Θέλουμε οι νέοι αθλητές να φεύγουν από την Ελασσόνα όχι μόνο με όμορφες αναμνήσεις ή μια διάκριση, αλλά με την πεποίθηση ότι ο αθλητισμός είναι ένας δρόμος που οδηγεί στη βελτίωση, στην αυτογνωσία και στη διαμόρφωση καλύτερων ανθρώπων. Θερμά συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές της διοργάνωσης και ιδιαίτερα στους γονείς και τους προπονητές που στηρίζουν καθημερινά τα όνειρα αυτών των παιδιών. Ως Δήμος Ελασσόνας θα συνεχίσουμε να επενδύουμε σε δράσεις που προάγουν τον αθλητισμό, τον πολιτισμό και τιμούν τον τόπο μας».