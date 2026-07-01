Oλοκληρώθηκε το διήμερο κινηματογραφικών προβολών στον Αμπελώνα

Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε το διήμερο κινηματογραφικών προβολών που διοργάνωσε ο Δήμος Τυρνάβου στη Μικρή Σκηνή στο Άλσος Αγίου Γεωργίου Αμπελώνα, προσφέροντας δύο όμορφες καλοκαιρινές βραδιές ψυχαγωγίας και πολιτισμού σε μικρούς και μεγάλους.

Η πρώτη ημέρα των προβολών, με την αγαπημένη παιδική ταινία «Ζωούπολη», συγκέντρωσε πλήθος παιδιών μαζί με τις οικογένειές τους, δημιουργώντας μια ζεστή ατμόσφαιρα γεμάτη χαμόγελα, χαρά και ενθουσιασμό. Η ανταπόκριση του κόσμου ήταν ιδιαίτερα θερμή, επιβεβαιώνοντας την ανάγκη για δράσεις που δίνουν στα παιδιά και στις οικογένειες ποιοτικές ευκαιρίες ψυχαγωγίας μέσα στους δημόσιους χώρους του Δήμου.

Το διήμερο ολοκληρώθηκε με τη δεύτερη προβολή, της κλασικής ταινίας «Ο Πόλεμος των Ρόουζ», η οποία επίσης συγκέντρωσε σημαντική συμμετοχή κοινού. Οι θεατές είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν μια ξεχωριστή κινηματογραφική εμπειρία στη γιγαντοτοθόνη που στήθηκε για το σκοπό αυτό, κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό.

Οι προβολές πραγματοποιήθηκαν με ελεύθερη είσοδο για όλους, δίνοντας τη δυνατότητα σε κατοίκους κάθε ηλικίας να απολαύσουν ποιοτικό κινηματογράφο χωρίς κανένα οικονομικό κόστος. Η πρωτοβουλία αυτή εκφράζει έμπρακτα την αντίληψη της Δημοτικής Αρχής ότι ο πολιτισμός αποτελεί κοινωνικό αγαθό, στο οποίο όλοι πρέπει να έχουν ισότιμη πρόσβαση, μέσα από ανοιχτές και δωρεάν δράσεις που ενισχύουν τη συμμετοχή, τη συνάντηση και τη δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου.

Η επιτυχία του διημέρου επιβεβαίωσε ότι τέτοιες εκδηλώσεις μπορούν να δώσουν νέα πνοή στους δημόσιους χώρους, να ενισχύσουν την πολιτιστική ζωή του τόπου και να δημιουργήσουν όμορφες στιγμές για μικρούς και μεγάλους.

Ο Δήμος Τυρνάβου ευχαριστεί θερμά όλους τους δημότες και τους επισκέπτες που αγκάλιασαν τη διοργάνωση με την παρουσία τους. Η συμμετοχή του κόσμου αποτελεί την καλύτερη επιβράβευση της προσπάθειας και ταυτόχρονα κίνητρο για τη συνέχιση αντίστοιχων πρωτοβουλιών που κάνουν τον πολιτισμό προσιτό σε όλους.