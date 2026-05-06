Oλοκληρώνονται οι εργασίες αναβάθμισης και συντήρησης στο Κτηνιατρείο Ελασσόνας

Αλλάζει όψη πλέον το κτίριο όπου στεγάζεται το κτηνιατρείο της Περιφέρειας στην Ελασσόνα και μετατρέπεται σε ένα άκρως λειτουργικό, με σύγχρονες συνθήκες εργασίας και με γνώμονα την σωστή και άμεση εξυπηρέτηση των πολιτών.

Στο κτίριο, το οποίο παρελήφθη από την προηγούμενη περιφερειακή αρχή, περατώνονται αυτή τη στιγμή εργασίες αναβάθμισης και συντήρησης ώστε να δοθεί προς χρήση με τη σύγχρονη μορφή του στους κτηνιάτρους και στους κατοίκους της επαρχίας.

Επισκεπτόμενος την περιοχή ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας, συνοδευόμενος από Αντιπεριφερειάρχες, την δημοτική αρχή Ελασσόνας, με επικεφαλής τον δήμαρχο Ν. Γάτσα και διαπιστώνοντας την πρόοδο των εργασιών δήλωσε: «Από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε, διαπιστώσαμε ότι η κτιριακή εγκατάσταση του Κτηνιατρείου Ελασσόνας έχρηζε αφενός άμεσης παρέμβασης με τις απαραίτητες εργασίες συντήρησης. Αφετέρου δε, κρίθηκε αναγκαίο και ήταν σαφής υποχρέωσή μας να προχωρήσουμε στην αναβάθμιση των υποδομών, ώστε οι εργαζόμενοι και οι κτηνίατροι να μπορούν να εργάζονται σε σύγχρονες και κατάλληλες συνθήκες και οι πολίτες να εξυπηρετούνται με ασφάλεια και αξιοπρέπεια».

Να σημειωθεί ότι με την ανάληψη των καθηκόντων της, η Περιφερειακή Αρχή διαπιστώνοντας την ιδιαίτερα επιβαρυμένη κατάσταση των εγκαταστάσεων, καθώς και τις συνθήκες εργασίας, έδωσε άμεσα την εντολή να κινηθούν οι απαιτούμενες διαδικασίες, ώστε να δρομολογηθούν οι αναγκαίες παρεμβάσεις για την αποκατάσταση και την ουσιαστική αναβάθμιση του κτιρίου.

Το συνολικό ποσό δαπάνης του έργου ανέρχεται στις 160.000,00 ευρώ, ενώ οι εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη περιλαμβάνουν: εκτεταμένες παρεμβάσεις, όπως η αποξήλωση της υφιστάμενης στέγης και αντικατάσταση αυτής με προσθήκη θερμομόνωσης και στεγάνωσης, αντικατάσταση κουφωμάτων καθαίρεση εξωτερικών επιχρισμάτων, εσωτερικοί και εξωτερικοί χρωματισμοί. καθώς και η πλήρης αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης. Παράλληλα, υλοποιούνται παρεμβάσεις για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ).