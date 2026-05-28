Oρκίστηκαν πέντε νέοι υπάλληλοι στον Δήμο Κιλελέρ

Ορκωμοσία πέντε νέων υπαλλήλων πραγματοποιήθηκε στο Δήμο Κιλελέρ, παρουσία του Δημάρχου Θανάση Νασιακόπουλου και της Γ.Γ. του Δήμου Βάνας Χλιάπη – Γκουνιαρούδη.

Συγκεκριμένα οι νέοι υπάλληλοι και ο αντίστοιχος κλάδος είναι οι Αλέξανδρος Αγναντής και Κωνσταντίνα Μόγια ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού, Αριστοτέλης Κοντός ΥΕ Επιμελητών Κλητήρων, Αλέξανδρος Γεωργιάδης και Θεόδωρος Γκόγκας Χειριστές Μηχανημάτων Έργων.

Με το πέρας της ορκωμοσίας ο Δήμαρχος Κιλελέρ ανέφερε τα εξής: Υποδεχόμαστε πέντε νέους υπαλλήλους που έρχονται να ενισχύσουν το ανθρώπινο δυναμικό της υπηρεσίας μας με γνώσεις, διάθεση προσφοράς και αίσθημα ευθύνης. Η ορκωμοσία τους σηματοδοτεί όχι μόνο την έναρξη μιας νέας επαγγελματικής πορείας, αλλά και μια ουσιαστική επένδυση στην εύρυθμη λειτουργία του Δήμου και στην καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών μας.

Τους καλωσορίζουμε θερμά στη μεγάλη οικογένεια του Δήμου Κιλελέρ και τους ευχόμαστε υγεία, δύναμη και δημιουργική πορεία στα νέα τους καθήκοντα. Είμαστε βέβαιοι ότι με συνέπεια, συνεργασία και επαγγελματισμό θα συμβάλουν ουσιαστικά στην προσπάθεια που καταβάλλουμε καθημερινά για έναν σύγχρονο, ανθρώπινο και αποτελεσματικό Δήμο. Καλή αρχή και κάθε επιτυχία στο έργο τους».