O Αλέξανδρος Τέγος νέο μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο διορισμός του Λαρισαίου οικονομολόγου Αλέξανδρου Δ. Τέγου, ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας.

Είναι πτυχιούχος Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου (MSc) στη Διοίκηση Έργων, Επενδύσεων και Χρηματοδοτήσεων από το Πανεπιστήμιο της Υόρκης. Διαθέτει μακρά επαγγελματική εμπειρία στον χρηματοπιστωτικό τομέα, έχοντας αναλάβει επί σειρά ετών διευθυντικές θέσεις διοίκησης σε Ελληνικά και διεθνή ιδρύματα.

Παράλληλα, έχει διδάξει σε Δημόσιο ΙΕΚ μαθήματα οικονομικής κατεύθυνσης και έχει συμμετάσχει ως εκπαιδευτής σε ενδοεταιρικά προγράμματα. Είναι πιστοποιημένο στέλεχος από την Τράπεζα της Ελλάδος και κάτοχος άδειας άσκησης Οικονομολόγου.

Το 2023 ολοκλήρωσε πρόγραμμα επιμόρφωσης στη «Διοίκηση Μονάδων Υγείας» μέσω του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Παντείου Πανεπιστημίου.

Έχει διατελέσει Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Θεσσαλίας και μέλος Διοικητικών Συμβουλίων δημόσιων φορέων.

Με αφορμή την ανάληψη των νέων του καθηκόντων, ο κ. Τέγος δήλωσε ότι στόχος του είναι η ουσιαστική συμβολή στην εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία του νοσοκομείου, με σεβασμό στο έργο του προσωπικού και με γνώμονα τη συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας προς τους πολίτες της Λάρισας και της Θεσσαλίας.

