O Γιάννης Βασιλείου νέος αντιδήμαρχος Αθλητισμού – Πολιτισμού στον Δήμο Φαρσάλων

Με απόφαση του Δημάρχου Φαρσάλων κ. Μάκη Εσκίογλου, ορίστηκε νέος άμισθος Αντιδήμαρχος Αθλητισμού και Πολιτισμού του Δήμου Φαρσάλων ο κ. Γιάννης Βασιλείου, ο οποίος διαδέχεται τον κ. Γιάννη Δημακόπουλο.

Στον κ. Βασιλείου μεταβιβάζονται, μεταξύ άλλων, οι ακόλουθες αρμοδιότητες:

· Η εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας των υπηρεσιών Αθλητισμού και Πολιτισμού του Δήμου Φαρσάλων.

· Η εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του Πολιτιστικού Κέντρου Φαρσάλων.

· Η εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου.

· Ο συντονισμός αθλητικών και πολιτιστικών δράσεων και εκδηλώσεων.

· Η εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας της Μουσικής Σχολής, της Φιλαρμονικής και της Δημοτικής Βιβλιοθήκης.

Η θητεία του νέου Αντιδημάρχου είναι από 15 Ιανουαρίου 2026 έως 14 Ιανουαρίου 2027.