O Γιάννης Καπετάνιος στην παρουσίαση του Φαρσαλινού Καρναβαλιού

Με παρουσιαστή τον αγαπημένο κωμικό ηθοποιό Γιάννη Καπετάνιο θα πραγματοποιηθεί το φετινό Φαρσαλινό Καρναβάλι, το οποίο τα τελευταία χρόνια ενισχύεται σταθερά ως θεσμός για την περιοχή και προσελκύει ολοένα και περισσότερους συμμετέχοντες και επισκέπτες.

Η επιλογή του γνωστού καλλιτέχνη δίνει ξεχωριστό τόνο στη διοργάνωση, με έμφαση στο χιούμορ, τον ρυθμό και τη ζωντανή επικοινωνία με το κοινό.

Το φετινό θέμα είναι «Ο γύρος του κόσμου με το Φαρσαλινό Καρναβάλι» και προδιαγράφει μια φαντασμαγορική παρέλαση με χρώματα, εικόνες και αναφορές από διαφορετικές χώρες και πολιτισμούς του πλανήτη. Άρματα και ομάδες αναμένεται να αντλήσουν έμπνευση από διεθνή στοιχεία, δημιουργώντας ένα πολυπολιτισμικό σκηνικό γιορτής στο κέντρο της πόλης, με έντονη συμμετοχή συλλόγων, σχολείων και πολιτών.

Ο Γιάννης Καπετάνιος, με καταγωγή από τη Χίο, είναι απόφοιτος δραματικής σχολής με άριστα και ξεκίνησε την καλλιτεχνική του πορεία στο θέατρο, συμμετέχοντας σε σημαντικές παραγωγές και παραστάσεις αρχαίου δράματος. Από νωρίς ξεχώρισε για το κωμικό του ταμπεραμέντο και την ικανότητά του στον χαρακτήρα και τον αυτοσχεδιασμό.

Έγινε ιδιαίτερα δημοφιλής μέσα από την τηλεόραση, με συμμετοχές σε επιτυχημένες κωμικές σειρές όπως «Της Ελλάδος τα παιδιά», όπου ο ρόλος του άφησε έντονο αποτύπωμα, αλλά και σε παραγωγές όπως «Οι Μεν και οι Δεν», «Οι τρεις Χάριτες», «Κωνσταντίνου και Ελένης» και «Καλή πεθερά». Παράλληλα έχει διαγράψει συνεχή πορεία στο θέατρο επιθεώρησης και στις κωμικές σκηνές, συνεργαζόμενος με γνωστά ονόματα του χώρου.

Με την εμπειρία, τη σκηνική άνεση και τη δημοφιλία του, αναμένεται να αποτελέσει κεντρικό πρόσωπο της φετινής γιορτής, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός κεφάτου και εξωστρεφούς καρναβαλικού κλίματος που φιλοδοξεί να ταξιδέψει — συμβολικά — το κοινό σε όλο τον κόσμο. Υπενθυμίζεται πως το Καρναβάλι θα διεξαχθεί την Κυριακή, 22 Φεβρουαρίου.