O Γ. Λαμπρούλης για την άνοδο της γυναικείας ομάδας του ΝΟΛ στην Α’ Εθνική

Σε δήλωση του Γιώργου Λαμπρούλη, βουλευτή Λάρισας του ΚΚΕ για την άνοδο της ομάδας του ΝΟΛ στην Α’ εθνική κατηγορία, αναφέρονται τα εξής:

“Εκφράζω τα συγχαρητήρια μου στην γυναικεία ομάδα υδατοσφαίρισης Ναυτικού Ομίλου Λάρισας (ΝΟΛ) που κατέκτησε το πρωτάθλημα της Α2 εθνικής και εξασφάλισε την άνοδο στα σαλόνια της Α1. Πολλά συγχαρητήρια στον προπονητή κ. Άγγελο Μερκουριάδη και στο προπονητικό επιτελείο, όπως και στους ακούραστους παράγοντες του τμήματος κ. Στελιο Χασιώτη αντιπρόεδρο του ΝΟΛ και Χρήστο Τουλουμτσίδη. Εύχομαι κάθε επιτυχία στην ομάδα τη νέα χρονιά , όπου θα είναι η μοναδική ομάδα Α Εθνικής κατηγορίας της πόλης μας”.

* Ο Γ. Λαμπρούλης παραβρέθηκε και έκανε την απονομή στην 2η ομάδα της ΠΕΚΕΒ Χίου.