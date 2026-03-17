O Δήμαρχος Ελασσόνας με τους εθελοντές και εκπαιδευτές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού

Εθελοντές και εκπαιδευτές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού συνάντησε την Κυριακή 15 Μαρτίου στην Κεντρική Πλατεία Ελασσόνας, ο Δήμαρχος κ. Ν. Γάτσας παρουσία αντιδημάρχων και μελών του Ερυθρού Σταυρού Ελασσόνας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Δήμαρχος εξέφρασε τις θερμές ευχαριστίες του για την επίσκεψη και τη σημαντική προσφορά τους σε θέματα πολιτικής προστασίας, πρόληψης υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης. Μετέφερε την ικανοποίηση του Δήμου για την επιλογή του ΚΕΟΑΧ, ως τόπο διεξαγωγής της εκπαίδευσης τους σε συνθήκες ορεινής διάσωσης, και τους ενημέρωσε για τη στενή συνεργασία που υπάρχει με το τοπικό παράρτημα Ελασσόνας και τις κοινές δράσεις που πραγματοποιούνται.

Ο κ. Γάτσας προσκάλεσε τους εθελοντές να έρθουν ξανά στην περιοχή για νέες δράσεις και εξέφρασε τις ευχαριστίες του για ακόμα μια φορά, προς το πρόσωπο του Προέδρου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Dr. Αντώνιου Αυγερινού, για τη συνεργασία και τις πρωτοβουλίες που αναπτύσσει ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός στο Δήμο Ελασσόνας.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης ενός τριήμερου εκπαιδευτικού προγράμματος επιβίωσης και διάσωσης σε ορεινές και χιονοσκεπείς περιοχές, που διεξήχθη από την Παρασκευή 13 έως την Κυριακή 15 Μαρτίου στο ΚΕΟΑΧ Ολύμπου. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν εθελοντές από την Αθήνα, την Πάτρα, τον Κίσσαμο, τα Χανιά, το Ρέθυμνο, το Ηράκλειο, τη Λάρισα, την Κατερίνη, την Κομοτηνή, την Ξάνθη και την Ελασσόνα.

Η εκπαίδευση οργανώθηκε με πρωτοβουλία του Προέδρου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Dr. Αντώνιου Αυγερινού, και συντονίστηκε από τον Διευθυντή του Τομέα Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών, κ. Νικόλαο Μπαρλαγιάννη.

Το πρόγραμμα ενισχύει τις δεξιότητες των εθελοντών στην ορεινή διάσωση και υπογραμμίζει τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ του Ερυθρού Σταυρού και των τοπικών φορέων για την ασφάλεια των πολιτών.