O Δήμος Αγιάς για την πρόσφατη κακοκαιρία στα παράλια

Από το Γραφείο Τύπου του Δήμου Αγιάς εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

“Ο Δήμος Αγιάς δοκιμάστηκε για μια ακόμα φορά από τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Στη διάρκεια των τελευταίων δύο ημερών η περιοχή του Κισσάβου και του Μαυροβουνίου δέχθηκε σχεδόν 160 χιλιοστά βροχής σ’ ένα διάστημα μόλις επτά ωρών, τα οποία σε συνδυασμό με την κατεύθυνση των ανέμων και την κατάσταση στη θάλασσα, συνετέλεσαν στο να προκληθούν πλημμυρικά φαινόμενα στο παραλιακό μέτωπο και σε αγροτικές περιοχές.

Οι υπηρεσίες του Δήμου Αγιάς και της Περιφέρειας Θεσσαλίας κινητοποιήθηκαν άμεσα και η αποκατάσταση του μεγαλύτερου μέρους των ζημιών έγινε σε λίγες μόνο ώρες.Καταλυτική ήταν η παρέμβαση της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας, του Κέντρου Υγείας και του Δασαρχείου. Ταυτόχρονα υπήρξε επικοινωνία με τα αρμόδια Υπουργεία Εσωτερικών, Κλιματικής Κρίσης, και με τον ΕΛΓΑ ώστε να προχωρήσει τάχιστα η διαδικασία εκτίμησης των ζημιών και αποζημίωσης των πληγέντων.

Μετά τις ενέργειες για τον περιορισμό των συνεπειών, οφείλουμε να σημειώσουμε κάποια δεδομένα, ώστε να μην υπάρχουν παρανοήσεις και κατά συνέπεια να μην τροφοδοτούνται προσεγγίσεις που δεν έχουν σχέση με τα πραγματικά γεγονότα:

– Η κλιματική κρίση έχει αλλάξει τα δεδομένα σ’ ολόκληρο τον κόσμο και στην περιοχή μας. Η ένταση των καιρικών φαινομένων είναι μεγαλύτερη και συχνότερη απ’ όσο γνωρίζαμε μέχρι τώρα.

– Το σημείο στο οποίο προκλήθηκαν τα πλημμυρικά φαινόμενα, στο παραλιακό μέτωπο, έχει επανειλημμένα και στο παρελθόν υποστεί ζημιές, αφού η κοίτη του ρέματος στενεύει στη γέφυρα «Καλατράβα» και σε συνδυασμό με τα φερτά υλικά, εγκλωβίζει μεγάλο όγκο νερών που δεν μπορεί να κινηθεί προς τη θάλασσα. Το πρόβλημα είναι γνωστό σε όλους και αφορά ένα έργο που έγινε στη δεκαετία του ’90 από την τότε Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, στη θέση της παλιάς γέφυρας που είχε κατασκευάσει το Δασαρχείο. Να σημειώσουμε επίσης ότι οι Δήμοι της χώρας δεν έχουν αρμοδιότητα σε ποτάμια, ρέματα και γεφύρια και κατά συνέπεια ούτε σε αντιπλημμυρικά έργα μεγάλης εμβέλειας.

– Οι υποδομές που δημιουργήθηκαν στο παραλιακό μέτωπο, με βάση τις προδιαγραφές τους, έχουν συγκεκριμένες αντοχές και είναι πλέον προφανές ότι από μόνες τους δεν μπορούν να δώσουν λύση στα τεράστια προβλήματα που προκαλεί η ένταση των φαινομένων στο περιβάλλον της κλιματικής κρίσης. Χρειάζονται άμεσα έργα ορεινής υδρονομίας, ώστε να συγκρατηθεί ο μεγαλύτερο όγκος των νερών στα υψηλότερασημεία και να περιοριστεί η ποσότητα και η ορμή τους στο τέλος της διαδρομής. Στη συγκεκριμένη περίπτωση η λύση είναι η ολοκλήρωση του φράγματος στο Λιβαδότοπο, ένα έργο που έχει ήδη ξεκινήσει από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

– Η Περιφέρεια Θεσσαλίας και ο Δήμος Αγιάς ζητούν μετ’ επιτάσεως την κατασκευή ενός πλέγματος έργων ορεινής υδρονομίας, που θα προστατεύσουν το Δήμο Αγιάς, αλλά και τηΘεσσαλία συνολικότερα από μελλοντικά φαινόμενα και θα θωρακίσουν την περιφέρεια στο μέλλον. Σ΄ αυτή την κατεύθυνση υποβλήθηκε πλήρης φάκελος για την χρηματοδότηση της κατασκευής του φράγματος Μπελμά.

– Οι πολίτες που επλήγησαν από τα χθεσινά φαινόμενα θα έχουν την απόλυτη στήριξη και βοήθεια μας. Ο Δήμος Αγιάς θα κάνει ότι απαιτείται για την αποκατάσταση των ζημιών, όπως άλλωστε έχει κάνει κάθε φορά στο παρελθόν. Από σήμερα 4/2/2026 μπορούν οι πληγέντες να υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις.

Σ’ αυτές τις δύσκολες ώρες είναι σημαντικό να εστιάζουμε στην ουσία και όχι στις εντυπώσεις. Οι επιπόλαιες «αναλύσεις» που κατακλύζουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν βοηθούν κανέναν, ούτε προσφέρουν κάποια υπηρεσία.”