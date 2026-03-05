O Δήμος Ελασσόνας στηρίζει τους συλλόγους της Τσαριτσάνης

Σε ιδιαίτερα θετικό και δημιουργικό κλίμα πραγματοποιήθηκε η συνάντηση του Δημάρχου Ελασσόνας κ. Ν. Γάτσα με εκπροσώπους των συλλόγων της Τσαριτσάνης, παρουσία του Εντεταλμένου Συμβούλου σε θέματα Υγείας κ. Σταύρου Αναγνωστούλη και του δημοτικού συμβούλου κ. Κωντσταντίνου Πασχόπουλου.

Στη συνάντηση, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή παρουσία και τη δυναμική της τοπικής κοινωνίας, συμμετείχαν οι:

Σύλλογος Γυναικών Τσαριτσάνης

Μορφωτικός ΣύλλογοςΤσαριτσάνης

Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Τσαριτσάνης

Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Γυμνασίου – Λ.Τ. Τσαριτσάνης

Σύλλογος Δρομέων και Πεζοπόρων Τσαριτσάνης

Α.Ο. Οικονόμου Τσαριτσάνης

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν θέματα που αφορούν τη λειτουργία των συλλόγων, τη χρηματοδότηση δράσεων και εκδηλώσεων, αλλά και οι δυνατότητες περαιτέρω συνδιοργανώσεων με τον δήμο. Κοινή διαπίστωση αποτέλεσε ότι η συλλογική δράση και η συνεργασία αποτελούν βασικό πυλώνα πολιτιστικής, κοινωνικής και εκπαιδευτικής ανάπτυξης της Τσαριτσάνης.

Ο Δήμαρχος συνεχάρη θερμά όλους τους συλλόγους για τη διαρκή και ουσιαστική προσφορά τους, την ενεργή συμμετοχή τους στις δράσεις του δήμου και το πνεύμα ομοψυχίας που τους χαρακτηρίζει. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι ο δήμος θα συνεχίσει να στηρίζει έμπρακτα το έργο τους, με στόχο τα επόμενα χρόνια η συνεργασία δήμου και φορέων να γίνει ακόμη πιο αναβαθμισμένη και αποτελεσματική.

Ήδη, όλοι οι σύλλογοι φιλοξενούνται σε δημοτικές εγκαταστάσεις και κτήρια, διαθέτοντας πλέον τον δικό τους χώρο και γραφείο, γεγονός που ενισχύει σημαντικά τη λειτουργικότητα και την οργανωτική τους αυτονομία.

Ο Δήμος Ελασσόνας παραμένει σταθερά στο πλευρό των τοπικών φορέων, επενδύοντας στη συνεργασία και στη δύναμη της συλλογικότητας για ένα ακόμη πιο δυναμικό μέλλον για την Τσαριτσάνη.