O Δήμος Ελασσόνας στο Πιλοτικό Πρόγραμμα Ψηφιακής Ενδυνάμωσης Ηλικιωμένων και Ατόμων με Αναπηρία

Με υψηλή βαθμολογία εγκρίθηκε η συμμετοχή του Δήμου Ελασσόνας στο καινοτόμο «Πιλοτικό Πρόγραμμα Ψηφιακής Ενδυνάμωσης των Ηλικιωμένων και των Ατόμων με Αναπηρία», κατόπιν απόφασης της Υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Η πρόταση του Δήμου Ελασσόνας, η οποία υποβλήθηκε βάσει της υπ’ αριθμ. 186/2025 εγκριτικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, ξεχώρισε κατά τη διαδικασία αξιολόγησης, επιτυγχάνοντας υψηλή βαθμολογία μεταξύ των Δήμων που υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής. Η συγκεκριμένη διάκριση επιβεβαιώνει την ετοιμότητα των δημοτικών υπηρεσιών και τον στοχευμένο στρατηγικό σχεδιασμό της Δημοτικής Αρχής για την ουσιαστική στήριξη της τρίτης ηλικίας και των ατόμων με αναπηρία.

Το πρόγραμμα, το οποίο προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 5129/2024 (ΦΕΚ Α΄ 124), αποσκοπεί στην καταπολέμηση του ψηφιακού αποκλεισμού. Μέσω της δημιουργίας και λειτουργίας Κόμβων Ψηφιακής Ενδυνάμωσης, οι ωφελούμενοι δημότες θα έχουν τη δυνατότητα:

να εξοικειωθούν με τις νέες τεχνολογίες και τις ψηφιακές υπηρεσίες του Δημοσίου,

να ενισχύσουν την αυτονομία τους στην καθημερινή επικοινωνία και στις συναλλαγές τους,

να συμμετέχουν ενεργά στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή, συμβάλλοντας στη μείωση του γενεακού και κοινωνικού ψηφιακού χάσματος.

Σε δήλωσή του, ο Δήμαρχος Ελασσόνας κ. Ν. Γάτσας τόνισε: «Η έγκριση της συμμετοχής του Δήμου Ελασσόνας στο Πιλοτικό Πρόγραμμα Ψηφιακής Ενδυνάμωσης από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας αποτελεί μια σημαντική επιτυχία για την κοινωνική πολιτική του δήμου μας. Μέσα από τη λειτουργία των Κόμβων Ψηφιακής Ενδυνάμωσης διασφαλίζουμε ότι κανένας συμπολίτης μας δεν θα μείνει πίσω στις τεχνολογικές εξελίξεις. Επενδύουμε στη γνώση, την ισότιμη πρόσβαση και την κοινωνική συνοχή, προσφέροντας στους ηλικιωμένους και στα άτομα με αναπηρία τα απαραίτητα εργαλεία για μια πιο εύκολη και αξιοπρεπή καθημερινότητα».

Ο Δήμος Ελασσόνας συνεχίζει να αξιοποιεί κάθε διαθέσιμο εθνικό και ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό εργαλείο, με σταθερό στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και την κοινωνική ενδυνάμωση όλων των κατοίκων του.