O Δήμος Λαρισαίων στη Σύνοδο του Δικτύου B40, με επίκεντρο τις ανθεκτικές και “έξυπνες” πόλεις

Στο επίκεντρο του διεθνούς διαλόγου για τη βιώσιμη ανάπτυξη, την πράσινη μετάβαση και τη διαδημοτική συνεργασία βρέθηκε ο Δήμος Λαρισαίων, μέσα από τη συμμετοχή του στη σύνοδο των Βαλκανικών πόλεων του δικτύου B40, που πραγματοποιήθηκε στο Ζάγκρεμπ από τις 25 έως τις 27 Ιανουαρίου 2026.

Ο Δήμαρχος Λαρισαίων κ. Θανάσης Μαμάκος και ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού κ. Θωμάς Ρετσιάνης είχαν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν σειρά συναντήσεων, αλλά και να συμμετέχουν στα βασικά πάνελ του συνεδρίου.

Τα θέματα αφορούσαν την Πράσινη Μετάβαση, τις Ανθεκτικές και Έξυπνες Πόλεις, τον Ενεργειακό Μετασχηματισμό, την Ψηφιακή Καινοτομία, καθώς και τον Πολιτισμό και τις Διαδημοτικές συνεργασίες, ενισχύοντας την παρουσία και τον στρατηγικό ρόλο του Δήμου Λαρισαίων.

«Η πράσινη μετάβαση, οι ανθεκτικές και οι έξυπνες πόλεις δεν είναι πλέον ένα όραμα για το μέλλον. Είναι μια επείγουσα ευθύνη του παρόντος. Και αυτή η ευθύνη βαραίνει πρωτίστως την τοπική αυτοδιοίκηση.

Οι πόλεις βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της κλιματικής κρίσης. Αντιμετωπίζουμε ακραία καιρικά φαινόμενα, ενεργειακή ανασφάλεια και κοινωνικές ανισότητες. Την ίδια στιγμή, όμως, οι πόλεις είναι και τα πιο δυναμικά εργαστήρια λύσεων.

Στη Λάρισα, μια μεσαίου μεγέθους πόλη, έχουμε κατανοήσει ότι η κλιματική ανθεκτικότητα, ο ενεργειακός μετασχηματισμός και η ψηφιακή καινοτομία δεν μπορούν να προχωρούν αποσπασματικά. Πρέπει να αποτελούν ένα ενιαίο στρατηγικό σχέδιο με επίκεντρο τον άνθρωπο», σημείωσε στη βασική του παρέμβαση ο Δήμαρχος Λαρισαίων.

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον οι συμμετέχοντες παρακολούθησαν το στρογγυλό διαδραστικό τραπέζι, αναφορικά με τα παραδείγματα δημοκρατικών πρακτικών στις πόλεις των Βαλκανίων.

«Η συζήτηση αυτή δεν αφορά μόνο τα Βαλκάνια. Αφορά ολόκληρη την Ευρώπη. Η δημοκρατία σήμερα δοκιμάζεται από ανισότητες, από την αποξένωση των πολιτών, από την παραπληροφόρηση. Τα δίκτυα πόλεων, όπως το B40 και το Eurocities, αποτελούν πολύτιμες πλατφόρμες ανταλλαγής εμπειριών και καλών πρακτικών. Μας επιτρέπουν να μαθαίνουμε ο ένας από τον άλλον και να υπερασπιζόμαστε κοινές αξίες πέρα από σύνορα. Η τοπική αυτοδιοίκηση μπορεί και πρέπει να είναι το εργαστήριο της σύγχρονης ευρωπαϊκής δημοκρατίας. Μιας δημοκρατίας πιο κοντά στον πολίτη, πιο συμμετοχικής, πιο ανθρώπινης», τόνισε από την πλευρά του ο Θανάσης Μαμάκος.

Η Λάρισα του Πολιτισμού

Στις πολιτιστικές δράσεις του Δήμου μας αλλά και στην στρατηγική συνεργασίας σε πολιτιστικές δράσεις στο χώρο των Βαλκανίων αναφέρθηκε από την πλευρά του ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού Θωμάς Ρετσιάνης, παρουσιάζοντας ταυτόχρονα και σχετικό βίντεο για τη Λάρισα του Πολιτισμού που προκάλεσε ιδιαίτερα θετικά σχόλια.

Ιδιαίτερη σημασία είχε η διμερής συνάντηση με τον Δήμο του Ζάγκρεμπ και τον δήμαρχο του κ. Τόμισλαβ Τομάσεβιτς, όπου εξετάστηκαν προοπτικές συνεργασίας σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος, με έμφαση στον τουρισμό, στην πράσινη μετάβαση, τον πολιτισμό, καθώς και στις δημόσιες συγκοινωνίες, καθώς ο δήμος της πρωτεύουσας της Κροατίας υλοποιεί ένα εκτεταμένο πρόγραμμα αντικατάστασης των δημοσίων μέσων μεταφοράς με μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Η παρουσία του Δήμου Λαρισαίων στη σύνοδο του δικτύου B40 στο Ζάγκρεμπ ανέδειξε τη Λάρισα ως μια πόλη που συμμετέχει ενεργά στον διεθνή διάλογο και διεκδικεί ρόλο στις εξελίξεις. Μέσα από ουσιαστικές παρεμβάσεις, ανταλλαγή καλών πρακτικών και νέες συνεργασίες, ο Δήμος ενισχύει τη θέση του στον χάρτη των σύγχρονων, εξωστρεφών και καινοτόμων ευρωπαϊκών πόλεων.

Η Λάρισα συνεχίζει να «συνομιλεί» με την Ευρώπη και τα Βαλκάνια, μεταφέροντας εμπειρίες, ιδέες και λύσεις που επιστρέφουν στην πόλη και βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών.