O Δήμος Λαρισαίων συμμετέχει στον “ΔΕΗ Tour of Hellas 2026”

«Η συμμετοχή του Δήμου Λαρισαίων στον “ΔΕΗ Tour of Hellas 2026” είναι μια μοναδική ευκαιρία να αναδείξουμε τη Λάρισα ως διεθνή προορισμό, για τον αθλητισμό, τον τουρισμό, τον πολιτισμό, για την ποδηλατική κουλτούρα που έχει καλλιεργηθεί στην κοινωνία και την καθημερινότητά μας.

Η κορυφαία, αυτή, διεθνής διοργάνωση θέτει ψηλά τον πήχη για τη φιλοξενία μεγάλων αθλητικών γεγονότων, αλλά και για την εξωστρέφεια της ευρύτερης περιοχής μας, καλώντας, παράλληλα, όλη την πόλη να συμμετέχει σε μια μοναδική παγκόσμια αθλητική εμπειρία», σημείωσε, μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Λαρισαίων, κ. Θανάσης Μαμάκος, κατά την επίσημη παρουσίαση του ΔΕΗ Tour of Hellas 2026, που πραγματοποιήθηκε χθες, Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2026, στο Σεράφειο στην Αθήνα, από την Οργανωτική Επιτροπή Cycling Greece, παρουσία του Υπουργού Αθλητισμού, κ. Γιάννη Βρούτση.

Η φετινή διοργάνωση διέρχεται από πέντε Περιφέρειες της χώρας, με τη συμμετοχή και τη στήριξη 21 Δήμων -μεταξύ αυτών και του Δήμου Λαρισαίων, ενισχύοντας το διεθνές αποτύπωμα των περιοχών που συμμετέχουν και προβάλλοντας την Ελλάδα σε κάθε γωνιά του πλανήτη.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, ο Υπουργός Αθλητισμού, κ. Γιάννης Βρούτσης ανέδειξε τη σπουδαιότητα του ΔΕΗ Tour of Hellas ως ενός κορυφαίου διεθνούς αθλητικού γεγονότος, τονίζοντας ότι πρωταγωνίστριες είναι οι πόλεις και οι τοπικές κοινωνίες που το φιλοξενούν. Ανέφερε, χαρακτηριστικά, μεταξύ άλλων ότι στόχος της διοργάνωσης είναι η καθιέρωση της Ελλάδας ως σημείου αναφοράς στην αγωνιστική ποδηλασία δρόμου, στα πρότυπα των μεγάλων και ιστορικών Γύρων της Ευρώπης.

Ο κ. Μαμάκος υπογράμμισε τη δυναμική συμμετοχή του Δήμου Λαρισαίων στην κορυφαία διοργάνωση, ενώ αναφέρθηκε και στις εκδηλώσεις που προγραμματίζει η Δημοτική Αρχή, για τους επόμενους μήνες, με στόχο τη συμμετοχή όλων, μικρών και μεγάλων, στο κορυφαίο αυτό αθλητικό γεγονός.

Η Λάρισα έχει επιλεγεί για τον τερματισμό του 2ου ΕΤΑΠ (που ξεκινά από το Καρπενήσι), με την πρωτεύουσα του θεσσαλικού κάμπου να υποδέχεται τους αθλητές την Πέμπτη, 7 Μαΐου, σε μια διαδρομή που αναμένεται να προσφέρει ένα συναρπαστικό θέαμα υψηλών αθλητικών επιδόσεων.

Να σημειωθεί ότι στην επίσημη παρουσίαση το «παρών» έδωσε και ο εντεταλμένος Σύμβουλος για τον Αθλητισμό, κ. Ελευθέριος Τσουμάνης, ο οποίος τόνισε την αξία και τη σημασία της συμμετοχής του Δήμου Λαρισαίων και στον φετινό ΔΕΗ Tour of Hellas, καθώς και την ενεργοποίηση μικρών και μεγάλων, σε αυτή τη μοναδική διοργάνωση-γιορτή για όλη τη Λάρισα.

Στην παρουσίαση ήταν ακόμη η Προϊσταμένη του Τμήματος Αθλητισμού του Δήμου Λαρισαίων, κ. Χριστίνα Μητρούλα, η υπεύθυνη αθλητικών δραστηριοτήτων, κ. Έλενα Ζήλου, καθώς και η Λαρισαία υπεύθυνη Εκπαιδευτικών Δράσεων της Cycling Greece, κ. Εύη Ευαγγέλου.