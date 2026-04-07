O Δήμος Τεμπών ενημερώνει για τον υποχρεωτικό καθαρισμό οικοπέδων

Ο Δήμος Τεμπών ενημερώνει τους ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές και μισθωτές οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων ότι, σύμφωνα με τα άρθρα 41, 43 και 44 του Ν. 5281/2026, υποχρεούνται να προβούν στον καθαρισμό των ιδιοκτησιών τους για την αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς.

Υποχρέωση Καθαρισμού

Οι υπόχρεοι οφείλουν:

· Να καθαρίζουν τα οικόπεδα τους από 1η Απριλίου έως 15 Ιουνίου κάθε έτους

· Να διατηρούν τα οικόπεδα καθαρά καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου

· Να απομακρύνουν ξερά χόρτα, κλαδιά και εύφλεκτα υλικά

Υποβολή Δήλωσης Καθαρισμού

Οι υπόχρεοι οφείλουν να υποβάλλουν δήλωση καθαρισμού στο Εθνικό Μητρώο Τήρησης Μέτρων Προληπτικής Πυροπροστασίας Ιδιοκτησιών έως 15 Ιουνίου κάθε έτους.

Περιοχές Εφαρμογής

Η υποχρέωση αφορά ακίνητα που βρίσκονται:

· Εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων

· Εντός ορίων οικισμών

· Σε απόσταση έως 100 μέτρων από τα όρια οικισμών

· Σε εκτός σχεδίου γήπεδα με κτίσμα

Έλεγχοι

Οι αρμόδιες αρχές διενεργούν:

· Δειγματοληπτικούς ελέγχους από 16 Ιουνίου έως 31 Οκτωβρίου

· Ελέγχους κατόπιν καταγγελιών

Κυρώσεις – Πρόστιμα

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης επιβάλλονται:

· Πρόστιμο 500 ευρώ σε όσους δεν προβαίνουν σε καθαρισμό

· Πρόστιμο 100 ευρώ για μη υποβολή δήλωσης καθαρισμού

· Πρόστιμο έως 5.000 ευρώ για ψευδή δήλωση

· Ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 6 μηνών για ψευδή δήλωση

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, σύμφωνα με το άρθρο 43 του Ν. 5281/2026:

· Επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο από τον Δήμο 1 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με ελάχιστο ποσό 200 ευρώ και μέγιστο 2,000 ευρώ.

· Ο Δήμος δύναται να προχωρήσει σε αυτεπάγγελτο καθαρισμό του οικοπέδου

· Η σχετική δαπάνη καταλογίζεται στον υπόχρεο ιδιοκτήτη

Υποβολή Ένστασης

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση εντός δέκα (10) ημερών από την επιβολή του προστίμου.

Αρμοδιότητες Δήμου

Ο Δήμος Τεμπών:

· Ενημερώνει τους πολίτες

· Διενεργεί ελέγχους

· Επιβάλλει κυρώσεις

· Προχωρά σε αυτεπάγγελτο καθαρισμό όπου απαιτείται

Η συνεργασία όλων είναι απαραίτητη για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας και του φυσικού περιβάλλοντος.

Για περισσότερες πληροφορίες :

Δήμος Τεμπών

Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας

Χλωρού Μαρία

Τηλ: 2495350416 Email: xlorou@dimostempon.gr