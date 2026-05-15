O Δήμος Τεμπών τιμά την Γενοκτονία των Ποντίων

Ο Δήμος Τεμπών διοργανώνει εκδήλωση μνήμης και τιμής για τη Γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού, την Τρίτη 19 Μαΐου στις 8μ.μ.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται για να αποτίσει φόρο τιμής στα θύματα της Γενοκτονίας, να διατηρήσει ζωντανή τη συλλογική μνήμη και να υπενθυμίσει στις νεότερες γενιές μία από τις πιο τραγικές σελίδες της ιστορίας του Ελληνισμού.

Πρόγραμμα εκδήλωσης:

20:00 – Συγκέντρωση στο Δημαρχείο Τεμπών στο Μακρυχώρι και έπαρση της σημαίας του Πόντου από τον Δήμαρχο Τεμπών.

20:15 – Αναχώρηση από το Δημαρχείο με λαμπαδηδρομία μαθητών και μαθητριών προς την πλατεία «Ζήση Λιούπα» στο Μακρυχώρι.

20:30 – Επιμνημόσυνη δέηση στο Μνημείο Πεσόντων Μακρυχωρίου και κατάθεση στεφάνων.

20:40 – Ομιλία του Δημάρχου Τεμπών αφιερωμένη στη μνήμη της Γενοκτονίας των Ποντίων.

Ο Δήμος Τεμπών προσκαλεί όλους τους πολίτες να τιμήσουν με την παρουσία τους την εκδήλωση μνήμης και απόδοσης φόρου τιμής.