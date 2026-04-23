O Δήμος Τυρνάβου για τις εκταφές στα κοιμητήρια Αμπελώνα

Σε ανακοίνωση του Δήμου Τυρνάβου αναφέρονται τα εξής:

“Σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό Κοιμητηρίων του Δήμου Τυρνάβου η παραχώρηση τάφων είναι τριετούς χρήσης.

Λόγω της πιεστικής έλλειψης χώρων ταφής καλούνται όλοι οι συγγενείς όσων έχουν ταφεί στα Κοιμητήρια Αμπελώνα έως και το 2020,να προχωρήσουν άμεσαέως 20/05/2026 στην εκταφή του οικείου τους.

Μετά την παρέλευση της προαναφερόμενης ημερομηνίας και λόγω της πιεστικής έλλειψης θέσεων ταφής, η αρμόδια υπηρεσία θα προβεί αναγκαστικά σε υποχρεωτικές εκταφές για τους ενταφιασμένους έως και το 2020.”

Στο χώρο του Νέου Κοιμητηρίου Αμπελώνα υπάρχου επιτοίχιες οστεοθήκες προς διάθεση μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων (τηλ. 2492350157).

Ο Δήμος Τυρνάβου παρακαλεί για την άμεση ανταπόκριση και τη συνεργασία των πολιτών.