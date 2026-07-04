O Δήμος Τυρνάβου για τις επαναλαμβανόμενες διακοπές ηλεκτροδότησης

Η Δημοτική Αρχή Τυρνάβου σε ανακοίνωσή του “καταγγέλλει τις νέες, εκτεταμένες διακοπές ηλεκτροδότησης που σημειώθηκαν το βράδυ της Παρασκευής στον Τύρναβο, στον Αμπελώνα και σε περιοχές του Δήμου, οι οποίες έρχονται να προστεθούν σε μια μακρά σειρά αντίστοιχων περιστατικών των τελευταίων ημερών και μηνών.

Πρόκειται για μια απαράδεκτη κατάσταση που επαναλαμβάνεται με ανησυχητική συχνότητα, ταλαιπωρεί χιλιάδες κατοίκους, προκαλεί προβλήματα σε νοικοκυριά και επαγγελματίες, δημιουργεί κινδύνους για την ασφάλεια των πολιτών και επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την καθημερινότητα, ιδιαίτερα μέσα στις συνθήκες του παρατεταμένου καύσωνα.

Οι συνεχείς διακοπές ρεύματος θέτουν σε σοβαρό κίνδυνο ηλικιωμένους, χρονίως πάσχοντες και ευπαθείς ομάδες που έχουν ανάγκη από συνεχή ηλεκτροδότηση, ενώ δημιουργούν σοβαρά προβλήματα σε οικογένειες, εργαζόμενους, αγρότες, κτηνοτρόφους, καταστήματα, επιχειρήσεις και υπηρεσίες. Ταυτόχρονα προκαλούνται ζημιές σε ηλεκτρικές συσκευές και εξοπλισμό, ενώ διαταράσσεται συνολικά η οικονομική και κοινωνική ζωή της περιοχής.

Είναι πρόκληση την ώρα που ο λαός πληρώνει ολοένα και ακριβότερο ηλεκτρικό ρεύμα, μέσα από τις συνεχείς ανατιμήσεις, τις χρεώσεις και τα κάθε λογής «πράσινα» χαράτσια, να βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα δίκτυο που εμφανίζει ολοένα μεγαλύτερα προβλήματα αξιοπιστίας.

Οι ευθύνες βαραίνουν διαχρονικά τη σημερινή αλλά και τις προηγούμενες κυβερνήσεις, καθώς και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απελευθέρωση και εμπορευματοποίηση της ηλεκτρικής ενέργειας. Η πολιτική που αντιμετωπίζει την ηλεκτρική ενέργεια ως εμπόρευμα και πεδίο κερδοφορίας για τους ενεργειακούς ομίλους, αντί ως κοινωνικό αγαθό, έχει ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση των αναγκαίων υποδομών, την ανεπαρκή συντήρηση και έλλειψη αναγκαίων έργων που δεν αποφέρουν άμεσα κέρδη για το ιδιωτικό κεφάλαιο.

Την ίδια στιγμή, οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι της ενέργειας απολαμβάνουν τεράστια κέρδη, ενώ οι εργαζόμενοι στον ΔΕΔΔΗΕ καλούνται, κάτω από συνθήκες υποστελέχωσης, εντατικοποίησης της εργασίας και ελλείψεων σε προσωπικό και μέσα, να ανταποκριθούν σε ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις.

Η Δημοτική Αρχή Τυρνάβου απαιτεί:

Την άμεση και πλήρη διερεύνηση των αιτιών των επαναλαμβανόμενων διακοπών ηλεκτροδότησης στην περιοχή του Δήμου.

Την εκπόνηση και υλοποίηση ολοκληρωμένου σχεδίου άμεσης συντήρησης, αναβάθμισης και θωράκισης του δικτύου ηλεκτροδότησης στον Δήμο Τυρνάβου.

Την ουσιαστική ενίσχυση του ΔΕΔΔΗΕ με το αναγκαίο μόνιμο προσωπικό, μέσα και εξοπλισμό, ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες.

Τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων ώστε να μην επαναληφθούν αντίστοιχα φαινόμενα, ιδιαίτερα κατά τη θερινή περίοδο και σε συνθήκες υψηλών θερμοκρασιών.

Την πλήρη αποζημίωση πολιτών και επαγγελματιών για κάθε τεκμηριωμένη ζημιά που υπέστησαν από τις επαναλαμβανόμενες διακοπές ηλεκτροδότησης.

Η ηλεκτρική ενέργεια είναι κοινωνικό αγαθό και όχι εμπόρευμα.”