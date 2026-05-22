O εορτασμός της Εθνικής Αντίστασης στη Νίκαια του Δήμου Κιλελέρ

Ο Δήμος Κιλελέρ σε συνεργασία με τις αντιστασιακές οργανώσεις διοργανώνει εκδήλωση για τον εορτασμό της Εθνικής Αντίστασης 1941-1944 και προς τιμήν των πεσόντων Νικαιωτών στο Αλβανικό μέτωπο και κατά τη διάρκεια της Εθνικής Αντίστασης αλλά και προς τιμήν των 16 εκτελεσθέντων πατριωτών από τα φασιστικά στρατεύματα κατοχής την άνοιξη του 1943(κατοίκων Ζαγοράς, Πουρναρίου και Φαρκαδόνας).

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο μνημείο στην πλατεία Εθνικής Αντίστασης στη Νίκαια, την Κυριακή 24 Μαΐου και ώρα 11:00.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης έχει ως εξής:

Ώρα 09:30 -Εκκλησιασμός στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Νίκαιας

Ώρα 11:00-Προσέλευση επισήμων στην πλατεία Εθνικής Αντίστασης

-Επιμνημόσυνη δέηση

-Ομιλία για τα ιστορικά γεγονότα

-Κατάθεση στεφάνων

-Προσκλητήριο νεκρών

-Ενός λεπτού σιγή

-Εθνικός Ύμνος