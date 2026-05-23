O εορτασμός των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στο Συκούριο

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και τη συμμετοχή πλήθους πιστών πραγματοποιήθηκαν στο Συκούριο οι θρησκευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις προς τιμήν των Πολιούχων και Θεοσκέπαστων Αγίων και Ισαποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης.

Την παραμονή της εορτής, ο Δήμαρχος Τεμπών Γιώργος Μανώλης παρακολούθησε τον πανηγυρικό εσπερινό μετ’ αρτοκλασίας και θείου κηρύγματος, χοροστατούντος του π. Κυρίλλου, εκπροσώπου της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου και παρουσία πολλών ιερέων από τις γύρω ενορίες.

Στη συνέχεια, οι εκδηλώσεις συνεχίστηκαν στην πλατεία Θέμιδος, όπου πραγματοποιήθηκε πολιτιστική βραδιά με τη συμμετοχή χορευτικών τμημάτων των Συλλόγων Πουρναρίου και Συκουρίου, ενώ ακολούθησε γλέντι με λαϊκή ορχήστρα.

Σύντομο χαιρετισμό απηύθυναν ο Δήμαρχος Τεμπών Γιώργος Μανώλης, η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λάρισας κα Μαρία Γαλλιού και η επικεφαλής της ΛΑ.ΣΥ. Τεμπών κα Κωστή, οι οποίοι αναφέρθηκαν στη σημασία της διατήρησης των παραδόσεων και της ενότητας της τοπικής κοινωνίας.

Την παρουσίαση των εκδηλώσεων είχε η ειδική συνεργάτης του Δήμου κα Άννα Γεροκώστα.

Ανήμερα της εορτής τελέστηκε η πανηγυρική Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Συκουρίου. Πριν την αρτοκλασία πραγματοποιήθηκε η περιφορά της Ιεράς Εικόνας των Αγίων στους δρόμους του χωριού, με τη συνοδεία των προσκόπων του 1ου Συστήματος Συκουρίου, Στρατιωτικού Αγήματος και της Φιλαρμονικής του Δήμου Τεμπών, προσδίδοντας ιδιαίτερη μεγαλοπρέπεια στην τελετή.

Παρόντες και τις δύο ημέρες των εκδηλώσεων ήταν ο Δήμαρχος Τεμπών κ. Γιώργος Μανώλης, η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λάρισας κα Μαρία Γαλλιού, ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Δημήτρης Τσέτσιλας, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Τεμπών, αντιδήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, εκπρόσωποι των Ενόπλων Δυνάμεων, Πρόεδροι και Σύμβουλοι των Δημοτικών Κοινοτήτων, εκπρόσωποι φορέων και πλήθος κόσμου.

Σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Τεμπών Γιώργος Μανώλης ανέφερε:

«Οι εορταστικές εκδηλώσεις προς τιμήν των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης αποτελούν σημείο αναφοράς για το Συκούριο και τη γύρω περιοχή. Με σεβασμό στην πίστη, στις αξίες και στις παραδόσεις μας, συνεχίζουμε να στηρίζουμε κάθε δράση που ενώνει την τοπική κοινωνία και διατηρεί ζωντανή την πολιτιστική μας κληρονομιά. Εύχομαι ολόψυχα χρόνια πολλά, με υγεία, δύναμη και ευλογία σε όλες τις εορτάζουσες και όλους τους εορτάζοντες».