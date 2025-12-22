O Θανάσης Μαμάκος για την εκδημία του Πέτρου Γέμτου

«Με το πολυσχιδές επιστημονικό, ακαδημαϊκό και δημόσιο έργο του, αφήνει ανεξίτηλο αποτύπωμα στην πανεπιστημιακή κοινότητα και στη δημόσια ζωή της χώρας», υπογραμμίζει, μεταξύ άλλων, σε ανακοίνωσή του ο Δήμαρχος Λαρισαίων, κ. Θανάσης Μαμάκος, για την εκδημία του πρώην Πρύτανη του ΕΚΠΑ, Πέτρου Γέμτου.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση του κ. Μαμάκου έχει ως εξής:

Με βαθύτατη θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια του Πέτρου Γέμτου, πρώην Πρύτανη και Ομότιμου Καθηγητή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών που διετέλεσε μεταξύ των άλλων και πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας – μιας εξέχουσας μορφής της ανώτατης παιδείας και πνευματικού ανθρώπου, με διεθνή ακτινοβολία.

Γεννημένος στη Λάρισα, τίμησε τον τόπο καταγωγής του με το πολυσχιδές επιστημονικό, ακαδημαϊκό και δημόσιο έργο του, αφήνοντας ανεξίτηλο αποτύπωμα στην πανεπιστημιακή κοινότητα και στη δημόσια ζωή της χώρας.

Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του και στους οικείους του. Η μνήμη και η προσφορά του θα παραμείνουν ζωντανές.