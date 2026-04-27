O Λαρισαίος Χρήστος Παναγούλης πρόεδρος στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Γεωπόνων

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Γεωπόνων ως όφειλε διενήργησε την Γενική Συνέλευση και τις εκλογές της, την Κυριακή στις 26 Απριλίου 2026 στο χώρο του Γεωπονικού Πανεπιστήμιου Αθηνών. Ακολούθως το νεοεκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας συγκροτήθηκε σε σώμα και η νέα σύνθεσή του είναι η ακόλουθη:

Πρόεδρος: Παναγούλης Χρήστος (Γεωπονικός Σύλλογος Ν. Λάρισας)

Αντιπρόεδρος: Μυστακίδης Ζαφείριος (Γεωπονικός Σύλλογος Ν. Καβάλας)

Γενικός Γραμματέας: Γεώργιος Καρανίκας (Γεωπονικός Σύλλογος Ν. Λάρισας)

Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος: Σουλτανόπουλος Αναστάσιος (Γεωπονικός Σύλλογος Φθιώτιδας – Ευρυτανίας)

Υπεύθυνος Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων: Σμυρνάκης Ιωάννης (Γεωπονικός Σύλλογος Ν. Ηρακλείου)

Οργανωτικός Γραμματέας: Γεράσιμος Κοντογιαννάτος (Γεωπονικός Σύλλογος Αχαϊας – Κεφαλληνίας – Ζακύνθου)

Ταμίας: Ιωάννης Γρηγοριάδης (Γεωπονικός Σύλλογος Ν. Κοζάνης)

Μέλος: Δημάκου Μαρία (Γεωπονικός Σύλλογος Ν. Μαγνησίας)

Μέλος: Νάνος Ευάγγελος (Γεωπονικός Σύλλογος Ν. Πρέβεζας)