O Μητροπολίτης Λαρίσης Ιερώνυμος στη Ρένα Καραλαριώτου

Τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιερώνυμο υποδέχθηκε σήμερα στο γραφείο της η Γενική Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, κα Ρένα Καραλαριώτου.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης κ. Ιερώνυμος, ο οποίος συνοδευόταν από τον Πρωτοσύγκελλο της Μητροπόλεως, π. Ιγνάτιο Μουρτζανό, ευχήθηκε στη Γενική Γραμματέα κάθε επιτυχία στο απαιτητικό έργο της, δηλώνοντας ταυτόχρονα πως θα σταθεί αρωγός σε κάθε πρωτοβουλία που αποσκοπεί στην ανακούφιση και ενίσχυση του κοινωνικού συνόλου.

Από την πλευρά της η κα Καραλαριώτου αφού ευχαρίστησε τον κ. Ιερώνυμο για την επίσκεψή του, τόνισε χαρακτηριστικά:

«Είχα σήμερα την μεγάλη χαρά και την ιδιαίτερη τιμή να υποδεχθώ στο γραφείο μου τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιερώνυμο, μια προσωπικότητα με ξεχωριστό πνευματικό έργο και ουσιαστική προσφορά στην κοινωνία μας.

Ο ρόλος της Εκκλησίας στην ελληνική κοινωνία υπήρξε διαχρονικά καθοριστικός και σήμερα, σε μια εποχή όπου οι παραδοσιακές αξίες δοκιμάζονται, ο ρόλος αυτός καθίσταται ακόμη πιο ουσιαστικός. Η Εκκλησία μας αποτελεί ασφαλές καταφύγιο, σημείο αναφοράς και στήριξης.

Διαβεβαίωσα τον Σεβασμιότατο πως θα σταθώ δίπλα στην προσπάθεια της Εκκλησίας μας.

Είχαμε μια πολύ εποικοδομητική συζήτηση για θέματα αρμοδιοτήτων μας, αλλά και για τους κοινούς τόπους συνεργασίας, με στόχο την προώθηση δράσεων και παρεμβάσεων με άμεσο θετικό αντίκτυπο στο κοινωνικό σύνολο.

Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον Σεβασμιότατο για τη σημερινή του επίσκεψη και για την ευχή και την ευλογία που μας προσέφερε».