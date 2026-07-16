O Μιχάλης Βαρδούλης στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (ΕΕΤ)

Στις εργασίες της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (ΕΕΤ), η οποία πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, στις 14 Ιουλίου 2026, η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας συμμετείχε εκπροσωπημένη από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Μιχάλη Βαρδούλη.

Στην εκδήλωση συναντήθηκαν οι εκπρόσωποι των Διοικήσεων των Τραπεζών, μελών της ΕΕΤ, και αντήλλαξαν απόψεις για τις προκλήσεις και τις προοπτικές του χρηματοπιστωτικού συστήματος παρουσία του Προέδρου του Eurogroup και Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη, του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, Ιωάννη Στουρνάρα και του Προέδρου της ΕΕΤ, Γεωργίου Ζανιά.

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