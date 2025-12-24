O Σύλλογος Αυτισμού Λάρισας εκπαίδευσε σπουδαστές των Σχολών Τουρισμού και Ξεναγών του Υπουργείου Τουρισμού

Για δεύτερη συνεχή χρονιά ο Σύλλογος Αυτισμού Λάρισας διοργάνωσε εκπαιδευτικό σεμινάριο για τους σπουδαστές των Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης και Ξεναγών του Υπουργείο Τουρισμού, στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος «Προσβάσιμος Τουρισμός – Autism Friendly Hotels», το οποίο εστιάζει στην επιμόρφωση σπουδαστών και επαγγελματιών του τουριστικού κλάδου για τη βελτίωση της εξυπηρέτησης ατόμων με ΔΑΦ.

Η κατάρτιση περιλάμβανε την εκπαίδευση των σπουδαστών σε καλές πρακτικές εξυπηρέτησης ατόμων στο φάσμα του αυτισμού, την κατανόηση του τρόπου που τα άτομα στο φάσμα του αυτισμού αντιλαμβάνονται τον κόσμο, την προώθηση της συμπερίληψης. Η διάρκεια των σεμιναρίων ήταν τετράωρη, ενώ για την κάλυψη των αναγκών των Σχολών του Υπουργείου διεξήχθησαν οχτώ εκπαιδευτικές συναντήσεις.

Το πρόγραμμα «Προσβάσιμος Τουρισμός – Ξενοδοχεία φιλικά στον αυτισμό» φιλοδοξεί να εφοδιάσει τους επαγγελματίες και τους εργαζόμενους στον τουρισμό με τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να προσφέρουν υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των ταξιδιωτών με ΔΑΦ, προάγοντας την Ελλάδα ως προορισμό διακοπών που ενσωματώνει την προσβασιμότητα και τη συμπερίληψη στις βασικές αρχές της φιλοξενίας. Παράλληλα, συμβάλλει στην ανάδειξη της Ελλάδας ως προορισμού διακοπών που προάγει τον σεβασμό στις ανάγκες κάθε ταξιδιώτη.

Υπεύθυνοι υλοποίησης του προγράμματος είναι η κ. Θώμη Σούλτη Επιστημονικά Υπεύθυνη Οικοτροφείου «Ελευθερία» και ο κ. Γιώργος Σακελλαρίου Συντονιστής Οικοτροφείου «Ελευθερία».