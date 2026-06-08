O Σύλλογος Αυτισμού Λάρισα στην εκδήλωση του ΠΟΥ για την ψυχική υγεία

Στην ανοιχτή εκδήλωση του WHO Athens Quality of Care and Patient Safety Office με τίτλο «Growing Healthier Together», η οποία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 6 Ιουνίου στο Άλσος Κηφισιάς και ήταν αφιερωμένη στην ψυχική υγεία παιδιών και εφήβων, συμμετείχε ο Σύλλογος Αυτισμού Λάρισα.

Ο Σύλλογος έδωσε το «παρών» με ενημερωτικό περίπτερο, όπου οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις δράσεις και τις υπηρεσίες του, καθώς και για την υποστήριξη που παρέχει στα άτομα στο φάσμα του αυτισμού και στις οικογένειές τους.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της εκδήλωσης υλοποιήθηκε το πρόγραμμα «Κατανοώντας τους φίλους», μέσα από το οποίο τα παιδιά συμμετείχαν σε βιωματικές δράσεις ευαισθητοποίησης και ενσυναίσθησης με στόχο την κατανόηση των ατομικών διαφορών και την αποδοχή της διαφορετικότητας.

Μέσα από μια σειρά ειδικά σχεδιασμένων δραστηριοτήτων, τα παιδιά κλήθηκαν να φανταστούν πώς θα ένιωθαν εάν αντιλαμβάνονταν τον κόσμο με διαφορετικό τρόπο μέσω των αισθήσεών τους. Φορώντας γυαλιά, γάντια, κιάλια, μάσκες και ακουστικά, βίωσαν νέες εμπειρίες και προσπάθησαν να μπουν στη θέση συμμαθητών και φίλων τους που αντιμετωπίζουν αισθητηριακές ή κινητικές δυσκολίες.