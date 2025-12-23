O Χρ. Καπετάνος μοίρασε δώρα στην Παιδιατρική Κλινική του ΓΝΛ

Ο Βουλευτής Λάρισας της Νέας Δημοκρατίας, Χρήστος Καπετάνος, πραγματοποίησε επίσκεψη στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας και στην προσφάτως ανακαινισθείσα Παιδιατρική Κλινική του Νοσοκομείου, συνοδευόμενος από τον Διοικητή της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας, κ. Φώτη Σερέτη.

Όπως σημειώνεται στο σχετικό δελτίο Τύπου “τον κ. Καπετάνο υποδέχθηκαν ο Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, κ. Γρηγόρης Βλαχάκης, η Διευθύνουσα του Νοσοκομείου, κα Βάσω Ζήση, η Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών, κα Δήμητρα Σαρακατσάνου, καθώς και το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.

Κατά την επίσκεψή του στην Παιδιατρική Κλινική, ο κ. Καπετάνος μοίρασε δώρα στα παιδιά που νοσηλεύονται εκεί, συνομίλησε με τους γονείς, στέλνοντας ένα μήνυμα αγάπης, αισιοδοξίας και ανθρώπινης παρουσίας ενόψει των εορτών.

Ο κ. Καπετάνος τόνισε με έμφαση ότι η απρόσκοπτη λειτουργία της προσφάτως ανακαινισθείσας Παιδιατρικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας αποτελεί σταθερή προτεραιότητα, υπογραμμίζοντας τον κρίσιμο ρόλο της για την υγεία των παιδιών και την ασφάλεια των οικογενειών σε ολόκληρη τη Θεσσαλία.

Από την πλευρά του, ο Διοικητής της 5ης ΥΠΕ, κ. Φώτης Σερέτης, ανέφερε ότι η λειτουργία της Παιδιατρικής Κλινικής του ΓΝΛ θα συνεχιστεί κανονικά, πάντα με τη στήριξη της Πολιτείας και διαβούλευση με τους αρμόδιους τοπικούς φορείς, όπως έχει δηλώσει και ο Υπουργός Υγείας, κ. Άδωνις Γεωργιάδης.

Ο Βουλευτής Λάρισας ο κ. Καπετάνος, εξήρε το σημαντικό έργο που επιτελείται στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας και συνεχάρη τον Διοικητή κ. Γρηγόρη Βλαχάκη, καθώς και το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό για την αφοσίωση, τον επαγγελματισμό και την καθημερινή προσφορά τους στον άνθρωπο.

Κλείνοντας, ο Χρήστος Καπετάνος ευχαρίστησε τον Δυπεάρχη κ. Σερέτη για την συμβολή του στην τοπική δημόσια υγεία, ευχήθηκε σε όλους καλές γιορτές και καλά Χριστούγεννα.”