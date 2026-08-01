O Bασίλης Κόκκαλης για τους ελέγχους στις πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ

«Οι εκ των υστέρων έλεγχοι στις πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ από την ΑΑΔΕ αποκαλύπτουν την παταγώδη αποτυχία της Κυβέρνησης στη διαχείριση των αγροτικών ενισχύσεων» τονίζει σε δήλωσή του, ο πρώην υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Βασίλης Κόκκαλης.

Η απόφαση για τη διενέργεια εκ των υστέρων ελέγχων από την ΑΑΔΕ στις ενισχύσεις που καταβλήθηκαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μετά το 2023 δεν αποτελεί μια ακόμη απόδειξη της βαθιάς κρίσης αξιοπιστίας που έχει δημιουργηθεί στη διαχείριση των ευρωπαϊκών αγροτικών πόρων και αναδεικνύει τις σοβαρές αδυναμίες του συστήματος ελέγχου και εποπτείας που εφαρμόστηκε στα χρόνια της διακυβέρνησης της ΝΔ.

Η Κυβέρνηση Μητσοτάκη είχε την πολιτική ευθύνη για τη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ, για την οργάνωση των ελεγκτικών μηχανισμών και για τη διασφάλιση της νομιμότητας στις πληρωμές των ενισχύσεων. Σήμερα, όμως, βρίσκεται αντιμέτωπη με το αποτέλεσμα των δικών της επιλογών: ένα σύστημα που απαιτεί να ελέγχονται εκ των υστέρων πληρωμές, τις οποίες το ίδιο το κράτος ενέκρινε και πραγματοποίησε.

Ένα αξιόπιστο σύστημα διαχείρισης δεν αναζητά προβλήματα αφού έχουν ολοκληρωθεί οι πληρωμές. Οι έλεγχοι οφείλουν να λειτουργούν προληπτικά, ώστε να προστατεύονται τόσο οι ευρωπαϊκοί πόροι όσο και οι παραγωγοί που δικαιούνται τις ενισχύσεις. Η σημερινή ανάγκη για επανεξέταση αποδεικνύει ότι οι μηχανισμοί που όφειλαν να λειτουργούν αποτελεσματικά δεν ανταποκρίθηκαν στον ρόλο τους.

Η Κυβέρνηση δεν μπορεί να παρουσιάζει ως «κάθαρση» μια διαδικασία που κατέστη αναγκαία εξαιτίας των δικών της παραλείψεων. Δεν μπορεί να μεταφέρει τις συνέπειες των διοικητικών αδυναμιών στους αγρότες, οι οποίοι τήρησαν τις προβλεπόμενες διαδικασίες και έλαβαν ενισχύσεις μετά από έγκριση των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών.

Οι παραγωγοί δικαιούνται ξεκάθαρες απαντήσεις: γιατί ένα σύστημα που η Κυβέρνηση παρουσίαζε ως αξιόπιστο χρειάζεται σήμερα εκ νέου έλεγχο; Ποιος ευθύνεται για την αποτυχία των μηχανισμών πρόληψης και εποπτείας; Γιατί το κράτος δεν προχώρησε έγκαιρα στις αναγκαίες παρεμβάσεις;

Η ευθύνη για τη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ και για τη διαχείριση δισεκατομμυρίων ευρώ ευρωπαϊκών πόρων ήταν και παραμένει πολιτική. Η Κυβέρνηση της ΝΔ είχε την υποχρέωση να προστατεύσει την αξιοπιστία του συστήματος και απέτυχε να το πράξει. Οι εκ των υστέρων έλεγχοι δεν αποτελούν απόδειξη επιτυχίας, αλλά επιβεβαίωση μιας σοβαρής κυβερνητικής αποτυχίας. Η αποκατάσταση της αξιοπιστίας των αγροτικών ενισχύσεων δεν μπορεί να γίνει με ευθύνες που μετακυλίονται στους πολίτες, αλλά με πολιτική βούληση και ανάληψη ευθύνης από αυτούς που είχαν την εξουσία να προλάβουν την κρίση και απέτυχαν. Η χώρα χρειάζεται διαφάνεια, λογοδοσία και ουσιαστικές αλλαγές, ώστε οι αγρότες να μην πληρώνουν τα λάθη και τις παραλείψεις ενός κρατικού μηχανισμού για τον οποίο την τελική ευθύνη είχε και έχει η Κυβέρνηση της ΝΔ» καταλήγει ο κ. Κόκκαλης.