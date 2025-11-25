O Eμπορικός Σύλλογος Λάρισας για τις αγορές ενόψει Black Friday

Σε ανακοίνωση του Εμπορικού Συλλόγου Λάρισας για την Black Friday, αναφέρονται τα εξής:

“Την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου, διενεργείται η Black Friday και συμπληρώνονται 10 χρόνια από τότε που η προερχόμενη από το εξωτερικό καταναλωτική προωθητική ενέργεια παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στην ελληνική αγορά, διστακτικά στην αρχή και με επιφύλαξη και κατόπιν περισσότερο γενικευμένα.

Η «Black Friday» και η Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου, η «Cyber Monday», δεν συμπεριλαμβάνονται στις τακτικές εκπτώσεις, αλλά πρόκειται για προωθητικές ενέργειες που τείνουν πια να γίνουν εισαγόμενος θεσμός λόγω της μεγάλης ανταπόκρισης που γνωρίζουν

Τα καταστήματα της πόλης μας αναμένεται να κάνουν ηχηρές προσφορές σε πολλά από τα προϊόντα τους και στις αγορές της τεχνολογίας αλλά και της ένδυσης και υπόδησης με αποτέλεσμα να τονωθεί το αγοραστικό ενδιαφέρον μιας και οι καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα να βρουν μία μεγάλη ποικιλία σε προϊόντα, σε ιδιαίτερα συμφέρουσες τιμές.

Εφιστούμε επιπλέον την προσοχή και στο καταναλωτικό κοινό και στον τρόπο λειτουργίας των καταστημάτων.

Για όσες επιχειρήσεις αποφασίσουν να συμμετάσχουν στην Black Friday, αλλά και στην Cyber Monday (Δευτέρα 1/12/2025 προωθητική ενέργεια αποκλειστικά μέσω διαδικτύου), υπενθυμίζουμε τους όρους και τις προϋποθέσεις που έχει εισάγει ο Κώδικας Δεοντολογίας Μειώσεων Τιμών (ΥΑ 66877/2024 ΦΕΚ 5002Β΄) για τη σωστή εφαρμογή τους.

Συγκεκριμένα, το άρθρο 9ι ν. 2251/1994, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 5111/2024, προβλέπει ότι σε κάθε ανακοίνωση περί μείωσης τιμής αναγράφεται ρητά η προγενέστερη τιμή (αναφέρεται συχνά και ως τιμή αναφοράς) βάσει της οποίας εφαρμόζεται η έκπτωση. Ως προγενέστερη τιμή νοείται η χαμηλότερη τιμή που εφάρμοσε ο έμπορος κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος των 30 ημερών πριν από την εφαρμογή της μείωσης της τιμής. Αν η τιμή μειώνεται προοδευτικά κατά τη διάρκεια 60 ημερών πριν από την εφαρμογή της μείωσης της τιμής, ως προγενέστερη τιμή νοείται η τιμή που ίσχυε πριν από την εφαρμογή της πρώτης από τις διαδοχικές μειώσεις τιμών. Εφόσον έχουμε αυξομειώσεις στην τιμή, τότε επιστρέφουμε στον βασικό κανόνα της χαμηλότερης τιμής των τελευταίων 30 ημερών.

Τονίζουμε για ακόμη μία φορά ότι, οι κυρώσεις, βάσει της νομοθεσίας για την προστασία του καταναλωτή, για παραβίαση των εν λόγω διατάξεων είναι ιδιαίτερα αυστηρές, με τα πρόστιμα να κυμαίνονται σε υψηλά επίπεδα, για αυτό σας ζητούμε να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή στην τήρηση τους.

Καλές δουλειές.”