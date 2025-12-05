O Iατρικός Σύλλογος Λάρισας καλεί σε ανοιχτή συζήτηση για την Παιδιατρική του ΓΝΛ

“Για διάλυση της Παιδιατρικής Κλινικής του ΓΝΛ και αποδυνάμωση – υποβάθμιση του Νοσοκομείου” κάνει λόγο σε ανακοίνωσή του ο Ιατρικός Σύλλογος Λάρισας, καλώντας τους φορείς σε ανοιχτή συζήτηση.

Η ανακοίνωση:

“Το ΔΣ του Ιατρικού Συλλόγου Λάρισας κατά την χθεσινή του συνεδρίαση και ευρισκόμενο σε πλήρη σύνθεση, ακούγοντας δε τις απόψεις των Προέδρων των γιατρών των 2 Νοσοκομείων της πόλης μας καθώς και της Προέδρου των Παιδιάτρων Λάρισας, συζήτησε εκτενώς το θέμα της διάλυσης της παιδιατρικής κλινικής του ΓΝΛ και μεταφοράς του προσωπικού στο ΠΓΝΛ (ενδεχομένως και άλλων κλινικών) καθώς και την ταυτόχρονη αποδυνάμωση του νοσοκομείου, αποφάσισε ομόφωνα:

Να προσκαλέσει τους βουλευτές, την αυτοδιοίκηση, τους υγειονομικούς και λοιπούς φορείς της πόλης καθώς και το λαό της ΠΕ Λάρισας σε ανοιχτή συζήτηση, σε μεγάλη αίθουσα της πόλης μας με θέμα «διάλυση Παιδιατρικής Κλινικής ΓΝΛ και αποδυνάμωση – υποβάθμιση του Νοσοκομείου».

Τούτο απορρέει από τον θεσμικό του ρόλο, καθόσον σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία οι Ιατρικοί Σύλλογοι αποτελούν τον κυρίαρχο φορέα που στους σκοπούς τους περιλαμβάνονται «η παρακολούθηση της ποιότητα παροχής περίθαλψης σε επίπεδο πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα της περιφέρεια τους» (Ν.4512/18, αρθ292 παρ.2.γ ).

Και αυτό γιατί πιστεύουμε πως το εγχείρημα που οραματίζεται ο διοικητής της 5ης ΥΠΕ, ενώ το υπ. Υγείας σιωπά, το μόνο που θα καταφέρει είναι να υποβαθμίσει την περίθαλψη των παιδιών μας συρρικνώνοντας τον αριθμό κρεβατιών της νοσηλείας τους και ταυτόχρονα να δημιουργήσει προβλήματα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο που ασφυκτιά σε χώρους και σε ορισμένες περιπτώσεις και σε προσωπικό.

Κανένας κυβερνητικός αρμόδιος δεν έχει το δικαίωμα απέναντι στα παιδιά και το λαό της Λάρισας να πειραματίζεται και να επινοεί δικό του υγειονομικό χάρτη κατανομής των δημόσιων δομών υγείας της περιοχή μας.

Τέλος, είμαστε αποφασισμένοι να μην αφήσουμε, εν ονόματι των παιδιών μας, να περάσουν τέτοιες ρουσφετολογικού τύπου και με οικονομικούς όρους καταργήσεις και συγχωνεύσεις μονάδων περίθαλψης.”