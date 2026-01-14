O IΣΛ για την ατμοσφαιρική ρύπανση – Μέτρα πρόληψης

“Κατά περιόδους και ιδιαίτερα τους χειμερινούς μήνες διαπιστώνονται από τους σταθμούς μέτρησης της Περιφέρειας Θεσσαλίας αυξημένοι ρύποι, τόσο στο κέντρο όσο και στην περιφέρεια της πόλης μας” αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Ιατρικός Σύλλογος Λάρισας.

Οπως σημειώνει “κύριες αιτίες αποτελούν οι ρύποι των αυτοκινήτων, η καύση καυσόξυλων (ξυλόσομπες, τζάκια), η αυξημένη υγρασία, καθώς και η μεταφορά αφρικανικής σκόνης λόγω των νοτίων ρευμάτων του αέρα ενίοτε.

Δυστυχώς η ατμοσφαιρική ρύπανση έχει σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία των συμπολιτών:

· Στο αναπνευστικό σύστημα προκαλεί ερεθισμό των αεροφόρων οδών, βήχα και επιδείνωση του άσθματος και της ΧΑΠ.

· Στο καρδιαγγειακό σύστημα, τα σωματίδια περνούν στην κυκλοφορία του αίματος και μπορούν να προκαλέσουν υπέρταση, Καρδιακές αρρυθμίες, έμφραγμα, εγκεφαλικό, αθηροσκλήρωση

· Καρκινογένεση. Ατμοσφαιρικοί ρύποι, όπως τα προϊόντα καύσης (π.χ. βενζόλιο, πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες), έχουν ταξινομηθεί ως καρκινογόνα.

· Επίσης, τα παιδιά είναι ιδιαίτερα ευάλωτα επειδή αναπνέουν ταχύτερα και το αναπνευστικό τους δεν έχει αναπτυχθεί πλήρως. Έχουν καταγραφεί αυξημένα περιστατικά άσθματος, επιδείνωση αλλεργιών, μειωμένη ανάπτυξη των πνευμόνων, επιπτώσεις στη γνωστική ανάπτυξη, μαθησιακές δυσκολίες

· Επιπτώσεις σε εγκύους και έμβρυα: Η έκθεση στη ρύπανση κατά την εγκυμοσύνη μπορεί να σχετίζεται με πρόωρο τοκετό, χαμηλό βάρος γέννησης για την ηλικία κυήσεως, προβλήματα στην ανάπτυξη του εμβρύου

· Επιπτώσεις στο νευρικό σύστημα: μειωμένη γνωστική λειτουργία και αυξημένο κίνδυνο για νευροεκφυλιστικές ασθένειες (π.χ. Alzheimer)

· Άλλες επιπτώσεις:

• Ερεθισμός ματιών και δέρματος

• Πονοκέφαλοι και κόπωση

• Αύξηση νοσηλειών και πρόωρων θανάτων σε περιόδους υψηλής ρύπανσης

· Στις απώτερες επιπτώσεις συμπεριλαμβάνεται και η μείωση του προσδόκιμου επιβίωσης.

Όσον αφορά τα μέτρα πρόληψης αυτά συμπεριλαμβάνουν:

· μείωση της κυκλοφορίας των αυτοκινήτων και ενθάρρυνση των συμπολιτών μας για τη χρήση μαζικών μέσων μεταφοράς και ποδηλάτων.

· περιορισμός της κυκλοφορίας των ομάδων που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες και μετακίνηση των παιδιών μόνο στους λίαν απαραίτητους προορισμούς.

· δραστικός περιορισμός της καύσης ξύλων, μέριμνα της πολιτείας για πιο φθηνές μορφές ενέργειας θέρμανσης.

· Ενημέρωση των ενηλίκων που ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες από τον προσωπικό-οικογενειακό τους γιατρό και των παιδιών από τους παιδιάτρους.”