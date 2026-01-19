O N. Ζέρβας σε ημερίδα για την πρόληψη της βίας και της παραβατικότητας στο σχολείο

Σε ημερίδα για την πρόληψη της βίας και της παραβατικότητας στο σχολείο, που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, με τη συνεργασία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, παρέστη ο Αναπληρωτής Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας, κ. Νικόλαος Ζέρβας την προηγούμενη Πέμπτη 15 Ιανουαρίου.

Η ημερίδα, την οποία συντόνιζε ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής, κ. Γιάννης Παπαδομαρκάκης, ανέδειξε την ανάγκη για έγκαιρη πρόληψη, συντονισμό και ουσιαστική διαχείριση της βίας και της παραβατικότητας των εφήβων, θέτοντας στο επίκεντρο την ενδυνάμωση των στελεχών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τη στενή συνεργασία σχολείων και Ελληνικής Αστυνομίας, με κοινό στόχο την προστασία των μαθητών και τη δημιουργία ενός ασφαλούς σχολικού περιβάλλοντος.

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας, οι 13 Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης καθώς και οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν αναλυτικά από ανώτερους και ανώτατους αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ. για τις σύγχρονες μορφές ανήλικης παραβατικότητας, τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι έφηβοι εντός και εκτός σχολείου, αλλά και για τα διαθέσιμα εργαλεία πρόληψης και αντιμετώπισης των φαινομένων βίας.

Με την επισήμανση: «Τα παιδιά δεν γεννιούνται παραβατικά», η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, κ. Σοφία Ζαχαράκη τόνισε τη σημασία της διαρκούς εγρήγορσης και της πρόληψης και αναφέρθηκε εκτενώς στην ενίσχυση των σχολείων με χιλιάδες ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς και σχολικούς νοσηλευτές, καθώς και στην εφαρμογή της Εθνικής Στρατηγικής για την Αντιμετώπιση του Σχολικού Εκφοβισμού και της πλατφόρμας stop-bullying για την καταγραφή περιστατικών.

Από την πλευρά του, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, απηύθυνε σαφές μήνυμα στήριξης προς τα στελέχη της εκπαίδευσης, καλώντας τους να μη διστάζουν να ζητούν τη συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη δημιουργία της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αστυνόμευσης, στα Γραφεία Αντιμετώπισης Ανήλικης Παραβατικότητας και Προστασίας Ανηλίκων, καθώς και σε δράσεις όπως η τηλεφωνική γραμμή 10201, η πλατφόρμα SafeYouth και οι περιπολίες ήπιας αστυνόμευσης σε χώρους όπου συγκεντρώνονται ανήλικοι.

Ακολούθησαν εξειδικευμένες εισηγήσεις και παρεμβάσεις για τους κινδύνους του διαδικτύου και του κυβερνοχώρου, τη χρήση και διακίνηση εξαρτησιογόνων ουσιών μεταξύ μαθητών, καθώς και για ζητήματα έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας, που επηρεάζουν άμεσα τη σχολική ζωή και την ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των εφήβων.

Η συζήτηση ολοκληρώθηκε με ερωτήσεις των διευθυντών και τη δέσμευση όλων των πλευρών για περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων φορέων.