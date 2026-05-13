Panini World Cup 2026 Experience στο Fashion City Outlet

Μια εμπειρία γεμάτη δράση, παιχνίδι και δώρο κάρτες & αυτοκόλλητα PANINI

Το Fashion City Outlet φέρνει τη μαγεία του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 πιο κοντά στο κοινό, μέσα από μια δυναμική και διαδραστική εμπειρία που μετατρέπει το ποδόσφαιρο σε παιχνίδι για όλους.

Από το Σάββατο 16 Μαΐου έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου, ο κεντρικός διάδρομος του Fashion City Outlet μεταμορφώνεται σε ένα football stage, όπου μικροί επισκέπτες δοκιμάζουν τις ικανότητες τους στα Panini World Cup 2026 Football Challenges, σε μια εμπειρία γεμάτη ένταση, δράση και διασκέδαση.

Μπες στο παιχνίδι των football challenges

Οι επισκέπτες καλούνται να δοκιμάσουν τις ικανότητές τους μέσα από τρεις δυναμικές ποδοσφαιρικές προκλήσεις που συνδυάζουν ταχύτητα, ακρίβεια και έλεγχο:

Kicks Up Challenge : τα παιδιά δοκιμάζουν τις ικανότητες τους στον έλεγχο της μπάλας

: τα παιδιά δοκιμάζουν τις ικανότητες τους στον έλεγχο της μπάλας Football Obstacle Race Challenge : μία διαδρομή με κώνους και εμπόδια που απαιτεί ταχύτητα και τεχνική

: μία διαδρομή με κώνους και εμπόδια που απαιτεί ταχύτητα και τεχνική Hit the Goal Challenge: ένα παιχνίδι ακρίβειας, όπου στόχος είναι να μπει το γκολ

Η ένταση ανεβαίνει και κάθε συμμετοχή γίνεται μία μικρή ποδοσφαιρική πρόκληση, που συνδυάζει παιχνίδι και δεξιότητες.

Συλλεκτικές ανταμοιβές για όλους τους παίκτες

Στο τέλος της εμπειρίας, όλοι οι μικροί συμμετέχοντες επιβραβεύονται με συλλεκτικές κάρτες και αυτοκόλλητα Panini FIFA World Cup 2026, φέρνοντας το πάθος του ποδοσφαίρου και εκτός γηπέδου.

Οι δράσεις πραγματοποιούνται τα Σάββατα 16, 23, 30 Μαΐου και 6, 13 Ιουνίου, ώρες 12:00–14:00 & 17:30–19:30.

Face painting με ποδοσφαιρική έμπνευση

Παράλληλα, στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Food Court, τα παιδιά συμμετέχουν σε θεματικό face painting εμπνευσμένο από το ποδόσφαιρο, κάθε Κυριακή 17, 24, 31 Μαΐου και 7, 14 Ιουνίου, στις 12:00–14:00 & 17:30–19:30.

Με ποδοσφαιρικά σχέδια και έντονα χρώματα, οι μικροί επισκέπτες γίνονται μέρος της εμπειρίας, μετατρέποντας το παιχνίδι σε εικόνα και έκφραση.

Όλες οι δράσεις πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο.

Με δωρεάν, άνετο parking 1.500 θέσεων, συνεχές ωράριο λειτουργίας και έναν χώρο που φιλοξενεί εμπειρίες για όλη την οικογένεια, το Fashion City Outlet συνεχίζει να δημιουργεί αφορμές για παιχνίδι, διασκέδαση και κοινές στιγμές.

Το παιχνίδι ξεκινά — και η εμπειρία γράφεται στο γήπεδο… στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet.

Fashion City Outlet

4ο χλμ. Λεωφόρου Κ. Καραμανλή, 41335 – Λάρισα

Τηλ. 2410 671717

www.fashioncity-outlet.gr