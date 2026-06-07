Tέθηκε υπό έλεγχο η φωτιά στην Καλλιθέα Φαρσάλων – Στην κατάσβεσή της συνέδραμαν τρία πυροσβεστικά αεροσκάφη

Με στοχευμένες ρίψεις νερού από τρία πυροσβεστικά αεροσκάφη έχοντας και τη συνδρομή επίγειων δυνάμεων με 9 οχήματα τέθηκε, το απόγευμα της Κυριακής, υπό έλεγχο η πυρκαγιά σε αγροτοδασική περιοχή του Δήμου Φαρσάλων.

Η φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, με την κινητοποίηση των αρχών να είναι άμεση περιορίζοντας την έκτασή της.

Στο σημείο έσπευσαν και επιχείρησαν 30 πυροσβέστες, στους οποίους περιλαμβάνονταν και δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 10ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων (ΕΜΟΔΕ).

(*) φωτογραφία αρχείου

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr