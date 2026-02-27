Tέμπη – Συγγενείς: Να αρθεί το τηλεφωνικό απόρρητο του ανακριτή Μπακαΐμη

Για τις 5 Μαρτίου διακόπηκε η δίκη στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο της Λάρισας, για τα βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας των Τεμπών.

Η συνεδρίαση συνεχίστηκε για 14η ημέρα και κατέθεσε πραγματογνώμονας. Ωστόσο, λόγω της τρίωρης αποχής των δικηγόρων της Λάρισας, ενόψει της τρίτης επετείου των Τεμπών, η δίκη διεκόπη και η εξέτασή του θα συνεχιστεί.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, συγγενείς θυμάτων ζήτησαν την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου του εφέτη ανακριτή Σωτήρη Μπακαΐμη και της γραμματέως του, από την έναρξη των καθηκόντων του έως την ολοκλήρωση της ανάκρισης.

Ο δικηγόρος συγγενών και πατέρας θύματος, Αντώνης Ψαρόπουλος, κατέθεσε έγγραφο με το οποίο θέτει ερωτήματα για το πότε έγινε γνωστή η ύπαρξη των βίντεο, καθώς όπως υποστηρίζει, το υλικό ήταν γνωστό ήδη από τον Νοέμβριο του 2024.

Από την πλευρά της, η Ζωή Κωνσταντοπούλου, με την ιδιότητα της δικηγόρου συγγενών θυμάτων κατήγγειλε ότι από την πρώτη στιγμή υπήρξαν παρεμβάσεις στον τόπο του εγκλήματος.

Συγγενείς θυμάτων κάλεσαν τους πολίτες να συμμετάσχουν στις συγκεντρώσεις μνήμης σε όλη τη χώρα.

