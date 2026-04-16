Tέσσερα χρυσά βραβεία για την ΟΛΥΜΠΟΣ στον διεθνή διαγωνισμό Monde Selection 2026

Με 4 σημαντικά Gold βραβεία διακρίθηκε η ΟΛΥΜΠΟΣ στα φετινά Quality Awards 2026 της Monde Selection, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της στην παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας, διατροφικής αξίας και εξαιρετικής γεύσης.

Συγκεκριμένα, χρυσό βραβείο απέσπασε το στραγγιστό γιαούρτι ΟΛΥΜΠΟΣ 2%, το οποίο ξεχωρίζει για την πλούσια και κρεμώδη υφή του, την υψηλή περιεκτικότητά του σε πρωτεΐνες και την αυθεντική γεύση του. Παραγόμενο από 100% ελληνικό γάλα ΟΛΥΜΠΟΣ, αποτελεί μία σταθερή επιλογή για τους καταναλωτές που αναζητούν ποιότητα και ισορροπημένη διατροφή.

Παράλληλα, η νέα οικογένεια προϊόντων DRINK EAT ΟΛΥΜΠΟΣ απέσπασε 3 χρυσά βραβεία. Συγκεκριμένα, το DRINK EAT Φιστίκι, το DRINK EAT Βανίλια και το DRINK EAT Φράουλα βραβεύθηκαν με χρυσό βραβείο για τον καινοτόμο χαρακτήρα και τη διατροφική τους πληρότητα.

Τα ροφήματα γάλακτος DRINK EAT ΟΛΥΜΠΟΣ αποτελούν μια ολοκληρωμένη και πρακτική πρόταση για όσους επιθυμούν ένα γρήγορο και πλήρες γεύμα, χωρίς συμβιβασμούς στη γεύση και τη θρεπτική αξία. Σχεδιασμένα για να καλύπτουν τις ανάγκες για μία ισορροπημένη διατροφή στους γρήγορους ρυθμούς της καθημερινότητας – στο γραφείο, στον δρόμο ή στο σπίτι – διατίθενται σε τρεις απολαυστικές γεύσεις: φιστίκι, βανίλια και φράουλα, σε πρακτικές συσκευασίες των 500ml.

Κάθε συσκευασία προσφέρει:

· 35g πρωτεΐνης

· 26 βιταμίνες και ιχνοστοιχεία

· Πλήρες γεύμα σε ένα προϊόν

· Χωρίς προσθήκη ζάχαρης

· Χωρίς λακτόζη

· Πηγή ασβεστίου

· Παραγωγή από 100% ελληνικό γάλα ΟΛΥΜΠΟΣ

Η ΟΛΥΜΠΟΣ συνεχίζει με συνέπεια να επενδύει στην ποιότητα και να δημιουργεί προϊόντα που συνδυάζουν τη διατροφική υπεροχή με την απόλαυση, ανταποκρινόμενη στις ανάγκες του σύγχρονου καταναλωτή.

