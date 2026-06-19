“Tα μαθηματικά στη σκηνή της ιστορίας” – Διαθεματικό Πρόγραμμα στο Γυμνάσιο και Λ.Τ. Αρμενίου

Ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον πρόγραμμα που συνδυάζει τα Μαθηματικά με την Ιστορία και τον Πολιτισμό υλοποίησαν οι μαθητές του Γυμνασίου & Λ.Τ. Αρμενίου τη σχολική χρονιά 2025-2026, με την καθοδήγηση της εκπαιδευτικού του σχολείου Δρ. Μαρίας Σαμπάνη.

Το πρόγραμμα περιείχε τις παρακάτω δράσεις:

Θεατρική Παράσταση η οποία αφορά τη ζωή και το έργο του πρόωρα χαμένου μεγάλου Γάλλου μαθηματικού EvaristeGalois (διαθέσιμο στον υπερσύνδεσμοhttps://www.youtube.com/watch?v=ldTaB615PYY&t=1s).

Παραγωγή βίντεο με θέμα «Από την Αρχαία Ελλάδα στο TikTok» με τους μαθητές των Λυκειακών Τάξεων του σχολείου σε πρωταγωνιστικούς ρόλους μεγάλων μορφών της μαθηματικής επιστήμης(διαθέσιμο στον υπερσύνδεσμοhttps://www.youtube.com/watch?v=GuHyvfiCb1s&t=4s).

Το βίντεο παρουσιάστηκε στο Μαθητικό Ψηφιακό Φεστιβάλ που διοργάνωσε τον Απρίλιο του 2026 η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.

Συνεργασία με το ελληνικό σχολείο του Dusseldorf με θέμα «Από την άμμο της Μιλήτου στις Μαύρες Τρύπες».

Παρουσίαση των εργασιών των μαθητών στο πλαίσιο της Διεθνούς Μαθηματικής Εβδομάδας που διοργάνωσε το Μάιο η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία.

Οι μαθητές συμμετείχαν με έκδηλο ενθουσιασμό σε όλα τα παράπανω σχέδια δημιουργώντας μια σημαντική γνωστική και κοινωνική παρακαταθήκη για τις επόμενες σχολικές χρονιές.

Αρωγοί στην προσπάθεια ο μαθηματικός διευθυντής κ. Κ. Καραμπάτσας και ο φιλόλογος αναπληρωτής διευθυντής κ. Ν. Στάτος.