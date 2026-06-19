“Tα μαθηματικά στη σκηνή της ιστορίας” – Διαθεματικό Πρόγραμμα στο Γυμνάσιο και Λ.Τ. Αρμενίου

Ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον πρόγραμμα που συνδυάζει τα Μαθηματικά με την Ιστορία και τον Πολιτισμό υλοποίησαν οι μαθητές του Γυμνασίου & Λ.Τ. Αρμενίου τη σχολική χρονιά 2025-2026, με την καθοδήγηση της εκπαιδευτικού του σχολείου Δρ. Μαρίας Σαμπάνη.
Το πρόγραμμα περιείχε τις παρακάτω δράσεις:
- Θεατρική Παράσταση η οποία αφορά τη ζωή και το έργο του πρόωρα χαμένου μεγάλου Γάλλου μαθηματικού EvaristeGalois (διαθέσιμο στον υπερσύνδεσμοhttps://www.youtube.com/watch?v=ldTaB615PYY&t=1s).
- Παραγωγή βίντεο με θέμα «Από την Αρχαία Ελλάδα στο TikTok» με τους μαθητές των Λυκειακών Τάξεων του σχολείου σε πρωταγωνιστικούς ρόλους μεγάλων μορφών της μαθηματικής επιστήμης(διαθέσιμο στον υπερσύνδεσμοhttps://www.youtube.com/watch?v=GuHyvfiCb1s&t=4s).
Το βίντεο παρουσιάστηκε στο Μαθητικό Ψηφιακό Φεστιβάλ που διοργάνωσε τον Απρίλιο του 2026 η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.
- Συνεργασία με το ελληνικό σχολείο του Dusseldorf με θέμα «Από την άμμο της Μιλήτου στις Μαύρες Τρύπες».
- Παρουσίαση των εργασιών των μαθητών στο πλαίσιο της Διεθνούς Μαθηματικής Εβδομάδας που διοργάνωσε το Μάιο η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία.
Οι μαθητές συμμετείχαν με έκδηλο ενθουσιασμό σε όλα τα παράπανω σχέδια δημιουργώντας μια σημαντική γνωστική και κοινωνική παρακαταθήκη για τις επόμενες σχολικές χρονιές.
Αρωγοί στην προσπάθεια ο μαθηματικός διευθυντής κ. Κ. Καραμπάτσας και ο φιλόλογος αναπληρωτής διευθυντής κ. Ν. Στάτος.