Tελετή αποφοίτησης για το 1ο ΕΠΑΛ Τυρνάβου

Την Πέμπτη, 18 Ιουνίου 2026 στις 9:00 το βράδυ θα γίνει η Τελετή Αποφοίτησης, στην αυλή του 1ου ΕΠΑΛ Τυρνάβου.

Ο Σύλλογος Διδασκόντων και ο Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων αποχαιρετούν τους μαθητές και βραβεύουν κάθε δράση τους, που ανέδειξε τον πολύπλευρο ρόλο του σχολείου στη μόρφωσή τους.

Παράλληλα, με τα Απολυτήρια και τα Πτυχία, οι μαθητές που συνέβαλαν με το ήθος τους στη δημιουργία ενός θετικού σχολικού κλίματος και με τη συμπεριφορά τους αποτέλεσαν παράδειγμα, που εφάρμοσε στην πράξη το σύνθημα του σχολείου: «σεβόμαστε τον χώρο, σεβόμαστε τους ανθρώπους», θα λάβουν: Έπαινο Συνεπούς Φοίτησης, Έπαινο Σχολικής Προσφοράς, Έπαινο Συμμετοχής στις Εθελοντικές Αιμοδοσίες,

Το Πρόγραμμα της γιορτής έχει ως εξής: 9:00 – 9:10 Χαιρετισμοί επισήμων,

9:10 – 9:15 Χαιρετισμός της Διευθύντριας του 1ου ΕΠΑΛ Τυρνάβου,

9:15 – 9:20 Απονομή Επαίνου Σχολικής Ζωής,

9:20 – 10:10 Απονομή Τίτλων Σπουδών, από τη Διευθύντρια του ΕΠΑΛ Τυρνάβου, καθώς και Επαίνου Εθελοντή Αιμοδότη, από εκπρόσωπο του ΕΣΥ, του Τμήματος Αιμοδοσίας του ΓΝΛ,

10:10 – 10:20 Βίντεο, με φωτογραφίες αποφοίτων και δράσεις σχολείου (επιμέλεια: Τράντα Χριστίνα),

10:30 μέχρι … Μουσική & Χορός, DJ: Καπουράνης Βασίλης,

Επιμέλεια Τελετής: Σακατζής Δημήτρης, Παρουσίαση: Γιουρούκης Αργύρης, Υψηλός Κων/νος, Σακατζής Δημήτρης, Φωτισμός: Γιουρούκης Αργύρης.