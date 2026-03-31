Tην άμεση αποζημίωση των πληγέντων παραγωγών της Αγιάς ζητά ο Λαμπρούλης

Την πολιτική των ημίμετρων και καθυστερήσεων που αντιμετωπίζουν οι βιοπαλαιστές αγρότες που έχουν υποστεί ζημιές από φυσικά φαινόμενα, κατήγγειλε ο βουλευτής του ΚΚΕ, Γιώργος Λαμπρούλης στη διάρκεια Επίκαιρης Ερώτησης που συζητήθηκε τη Δευτέρα στη βουλή σχετικά με τον παγετό που υπέστησαν παραγωγοί από τον Μάρτιο του 2025 στην Αγιά Λάρισας.

Κατήγγειλε την κυβέρνηση που κωλυσιεργεί καθώς ενώ υπάρχουν δεσμεύσεις για αποζημιώσεις στους κερασοπαραγωγούς, δεν έχουν πάρει ακόμα ούτε ένα ευρώ.

Την ίδια ώρα, οι παραγωγοί άλλων προϊόντων, όπως μήλα, κάστανα, καρύδια, αχλάδια παρότι η καταστροφή φτάνει έως και σε ποσοστό 100%, δεν δικαιούνται αποζημιώσεις, με το πρόσχημα ότι η ζημιά έγινε στο προανθικό στάδιο, ζημιά που δεν καλύπτει ο αναχρονιστικός κανονισμός του ΕΛΓΑ.

Ο Γ. Λαμπρούλης ζήτησε άμεσα ν’ αποζημιωθούν στο σύνολό τους οι δενδροκαλλιεργητές βιοπαλαιστές αγρότες που υπέστησαν ζημιές, να ενταχθούν σε “ad hoc πρόγραμμα” και να δοθεί έκτακτη οικονομική ενίσχυση όσων δεν αποζημιώνονται με βάση τον κανονισμό ασφάλισης του ΕΛΓΑ. Επίσης, ν’ αλλάξει ο αναχρονιστικός κανονισμός του ΕΛΓΑ, ώστε να αποζημιώνονται από καταστροφές και ζημιές όλα τα προϊόντα, από το σύνολο των ζημιογόνων αιτίων και σε όλα τα στάδια της παραγωγής.

Με τη γνωστή επωδό του «δημοσιονομικού περιθωρίου» της οικονομίας αλλά και των δυνατοτήτων του «προϋπολογισμού που δεν είναι απεριόριστος» απάντησε εκ μέρους της κυβέρνησης ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Ιωάννης Ανδριανός, αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά ότι προτεραιότητα της κυβέρνησης δεν είναι η κάλυψη των λαϊκών αναγκών και η στήριξη των λαϊκών εισοδημάτων.

«Υπάρχει πλαίσιο αποζημίωσης για τις ζημιές από τον παγετό, εξαντλούμε τις δυνατότητες που υπάρχουν, αλλά ο προϋπολογισμός δεν είναι απεριόριστος και το θεσμικό πλαίσιο δεν είναι ανεξέλεγκτο» επισήμανε, για να δικαιολογήσει τις αποζημιώσεις – ψίχουλα που δίνονται σε ορισμένες περιπτώσεις, πολύ πίσω από τις ανάγκες και τις καταστροφές που έχουν υποστεί οι παραγωγοί. Με επίκληση στα «έντονα καιρικά φαινόμενα» που προκάλεσαν «έντονες συνέπειες ειδικά για κάποιες καλλιέργειες», ανέφερε ότι μετά την καταγραφή των ζημιών που έγινε από τον ΕΛΓΑ, δόθηκαν 21 εκατομμύρια στη Λάρισα ως προκαταβολή για τον παγετό της άνοιξης του ’25, δεν απάντησε όμως με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα για την καταβολή του υπολοίπου 25%, λέγοντας γενικά και αόριστα ότι αυτή «έχει προγραμματιστεί για το επόμενο διάστημα».

Οσον αφορά τις καταστροφές που έγιναν στο προανθικό στάδιο και δεν καλύπτει ο ΕΛΓΑ, ανέφερε ότι αναζητείται ad hoc πρόγραμμα για να ενταχθούν οι συγκεκριμένοι παραγωγοί, κι όταν εγκριθεί θα γίνουν οι σχετικές πληρωμές, και πάλι όμως δεν έδωσε συγκεκριμένη απάντηση για το χρονοδιάγραμμα, παραπέμποντας τελικά στις ελληνικές καλένδες.

Η υπομονή των κερασοπαραγωγών έχει εξαντληθεί, επισήμανε στη δευτερολογία του ο Γ. Λαμπρούλης, τονίζοντας ότι η ζημιά από τον παγετό είναι καθολική και δεδομένη και οι λογαριασμοί τους είναι ακόμα κενοί, παρά τις σχετικές δεσμεύσεις της κυβέρνησης, που δόθηκαν μάλιστα κάτω από την πίεση των κινητοποιήσεών τους. «Οι παραγωγοί δεν ζητούν ελεημοσύνη, ζητούν αυτά που δικαιούνται για να μπορέσουν να ζήσουν αυτοί και οι οικογένειές τους και να μπορέσουν να παραμείνουν στις καλλιέργειές τους» επισήμανε χαρακτηριστικά και απαίτησε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εξόφλησης.

Οσον αφορά τα υπόλοιπα προϊόντα όπως μήλα, αχλάδια και καρύδια, σημείωσε ότι η κυβέρνηση οχυρώνεται πίσω από τον αναχρονιστικό κανονισμό του ΕΛΓΑ και δεν τους αποζημιώνει παρότι η καταστροφή κυμαίνεται από το 30% έως το 100%. Μετέφερε το αίτημα των αγροτών για ένταξή τους σε ένα ad hoc πρόγραμμα ώστε να λάβουν μία ανάσα, γιατί στην ουσία, ακόμα και αυτή η ενίσχυση δεν καλύπτει το σύνολο της ζημιάς παρά αποτελεί ένα βοήθημα επιβίωσης.

Ο Γ. Λαμπρούλης αναφέρθηκε και στις ασφαλιστικές εισφορές που πρέπει να πληρώνουν προς τον ΕΛΓΑ οι πληγέντες αγρότες ενώ δεν έχουν ούτε εισόδημα αλλά ούτε και λαμβάνουν αποζημιώσεις κι επισήμανε την ανάγκη να εξεταστεί από την κυβέρνηση ο αυτόματος συμψηφισμός των εισφορών με τις οφειλόμενες αποζημιώσεις. Ανέφερε επίσης ότι η διεθνής αστάθεια και ο πόλεμος, έχουν δυσχεράνει τη θέση των βιοπαλαιστών αγροτών αυξάνοντας παραπέρα το κόστος παραγωγής, εξαιτίας της εκτόξευσης των τιμών στο πετρέλαιο και τα καύσιμα με αποτέλεσμα, όπως είπε, «ο αγρότης να πληρώνει χρυσάφι για να παράγει χωρίς καμία εγγύηση για το αν θα καλύψει τα έξοδά του».

Τέλος, κάλεσε την κυβέρνηση να αλλάξει επειγόντως τον ξεπερασμένο κανονισμό του ΕΛΓΑ ώστε να καλύπτει όλα τα αίτια καταστροφής των παραγωγών, όπως ξηρασία, καύσωνα, παγετό κλπ. και σε όλα τα στάδια της παραγωγής, ενώ ζήτησε και την μόνιμη αύξηση της κρατικής επιχορήγησης προς τον Οργανισμό, ο οποίος δεν μπορεί να στηρίζεται μόνο στις εισφορές των αγροτών.

Η κυβέρνηση εξετάζει την αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ, στο πλαίσιο των υπαρχουσών ευρωενωσιακών και εθνικών «δυνατοτήτων», επισήμανε μεταξύ άλλων, στη δευτερολογία του ο υφυπουργός, προϊδεάζοντας για το περιορισμένο πλαίσιο και τον χαρακτήρα των επερχόμενων αλλαγών.