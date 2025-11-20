Tην Κυριακή 23 Νοεμβρίου οι εσωκομματικές εκλογές στην τοπική ΝΔ

Την Κυριακή 23 Νοεμβρίου θα διεξαχθούν οι εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας για την ανάδειξη των Πρόεδρων των ΔΗΜΤΟ Ελασσόνας & Λάρισας, των μελών ΔΣ της ΔΗΜΤΟ Ελασσόνας και των 29 Συνέδρων που θα εκπροσωπήσουν την ΠΕ Λάρισας στα προσεχή συνέδρια της.

Οι κάλπες θα ανοίξουν από τις 8:00 το πρωί έως τις 19:00 και θα στηθούν:

ΔΗΜΤΟ Αγιάς στην αίθουσα Εμπορικού Επιμελητηρίου

ΔΗΜΤΟ Ελασσόνας στο Κέντρο δια Βίου Μάθησης,

ΔΗΜΤΟ Κιλελέρ, στο π. Δημαρχείο στον Πλατύκαμπο,

ΔΗΜΤΟ Λάρισας, στο 1ο Λύκειο Λάρισας,

ΔΗΜΤΟ Τεμπών, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Μακρυχώρι ,

ΔΗΜΤΟ Τυρνάβου, στο φουαγιέ του Δημαρχείου,

ΔΗΜΤΟ Φάρσαλων, στα γραφεία της ΔΗΜΤΟ

Ακολουθούν τα ονόματα των υποψηφίων Συνέδρων, Προέδρων ΔΗΜΤΟ Λάρισας , Ελασσόνας & μελών ΔΗΜΤΟ Ελασσόνας

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΝΕΔΡΟΙ

1. ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

2. ΑΓΓΕΛΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

3. ΑΓΟΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

4. ΒΟΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

5. ΓΕΩΡΓΟΒΙΤΣΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

6. ΓΚΑΛΙΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

7. ΓΚΟΒΑΡΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

8. ΓΚΟΥΤΖΟΥΡΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

9. ΔΙΑΜΑΝΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

10. ΘΩΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

11. ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

12. ΚΑΤΣΑΦΛΙΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

13. ΚΟΝΤΗ ΕΙΡΗΝΗ

14. ΚΟΡΟΜΗΛΑ ΕΥΓΕΝΙΑ

15. ΚΥΡΛΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

16. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ

17. ΛΑΖΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

18. ΛΙΤΑΙΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ

19. ΛΟΥΚΟΥΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

20. ΜΠΑΤΣΙΛΑ ΔΑΦΝΗ

21. ΜΠΟΥΤΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

22. ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

23. ΞΥΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ – ΜΑΡΙΝΑ

24. ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

25. ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΛΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ

26. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

27. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ

28. ΠΙΚΡΟΥ -ΓΙΑΝΝΩΤΑ ΑΜΑΛΙΑ

29. ΡΕΒΗΣΙΟΥ ΑΘΗΝΑ

30. ΣΟΥΦΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

31. ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

32. ΤΣΑΚΜΑΚΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

33. ΤΣΙΑΝΗ ΜΑΡΙΑ

34. ΨΑΡΙΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΔΗΜΤΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΤΟ

1. ΞΥΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΝΑ

2. ΧΑΥΤΙΚΑ ΙΩΑΝΝΑ

ΔΗΜΤΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΤΟ

1. ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

2. ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΜΕΛΗ ΔΗΜΤΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

1. ΚΟΥΤΣΟΜΕΡΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

2. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

3. ΚΑΤΣΑΒΟΣ ΧΑΡΙΣΙΟΣ

4. ΚΙΤΣΟΥΛΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

5. ΜΑΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ

6. ΜΠΙΛΑΣ ΧΑΡΙΤΩΝ

7. ΜΠΟΥΡΟΥΖΙΚΑ ΕΛΕΝΗ

8. ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

9. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ

10. ΣΕΡΕΤΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ