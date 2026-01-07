Tην Πέμπτη στην Αγιά η κηδεία του 32χρονου Κώστα Μαχμουντέ

Από την οικογένεια του αδικοχαμένου 32χρονου Κώστα Μαχμουντέ ανακοινώνεται ότι η νεκρώσιμος ακολουθία του πολυαγαπημένου τους γιου και αδελφού θα τελεσθεί την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 1:00μμ στον Ιερό Ναό Αγίων Αντωνίων Αγιάς.

Καλούνται συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και να συνοδεύσουν την εκφορά του.

ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ: Αναστάσιος – Βασιλική

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΣΗΜ.: Η σορός θα βρίσκεται στον Ναό από τις 12:00 το μεσημέρι και ο καφές θα δοθεί στο οικογενειακό κέντρο «Χατζάκος» (πλατεία Φιλύρων).

choraagia.gr