Tη μεταφορά της έδρας του Γεωπάρκου από τα Τρίκαλα στη Λάρισα καταγγέλλει ο Αγοραστό

Για μετακίνηση της έδρας του Γεωπάρκου από τα Τρίκαλα στη Λάρισα κάνει λόγο σε ανακοίνωσή του ο πρώην περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός.

Η ανακοίνωση της “Συμμαχίας υπέρ των Πολιτών”:

«Όταν ξεκινήσαμε την προσπάθεια για το Γεωπάρκο, δεν το κάναμε ούτε για τίτλους ούτε για μηχανισμούς.

Το κάναμε για τον τόπο. Για την Πύλη. Για την Καλαμπάκα. Για τη Δυτική Θεσσαλία.

Με σχέδιο, με επιμονή και με συνεργασία, το εντάξαμε στην UNESCO, δημιουργώντας μια αναπτυξιακή ευκαιρία με διεθνή αναγνώριση. Και το σημαντικότερο: το αφήσαμε εκεί που ανήκει. Στις τοπικές κοινωνίες.

Σήμερα, πληροφορούμαστε ότι η περιφερειακή αρχή του Δημήτρη Κουρέτα μεταφέρει την έδρα του Γεωπάρκου από τα Τρίκαλα στη Λάρισα, μέσω νεοσύστατης αναπτυξιακής εταιρείας.

Αν αυτό ισχύει, τότε πρόκειται για μια βαθιά λανθασμένη επιλογή.

Το Γεωπάρκο δεν είναι διοικητικό αντικείμενο για μεταφορά.

Δεν είναι “έδρα” για μετακίνηση.

Δεν είναι εργαλείο για έλεγχο.

Είναι ένας ζωντανός οργανισμός που βασίζεται στη συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών, των Δήμων Πύλης και Μετεώρων, των παραγωγικών φορέων και των ανθρώπων που το στηρίζουν καθημερινά.

Η απομάκρυνσή του από τη φυσική και διοικητική του βάση αλλοιώνει τον χαρακτήρα του και ακυρώνει τη φιλοσοφία πάνω στην οποία χτίστηκε.

Ρωτoύμε ευθέως:

• Ποιος αποφάσισε τη μεταφορά της έδρας;

• Με ποια θεσμική διαδικασία;

• Με ποια τεκμηρίωση;

• Και κυρίως: γιατί;

Γιατί να αφαιρεθεί η διαχείριση από τις τοπικές κοινωνίες;

Γιατί να περάσει σε μια νέα εταιρική δομή, μακριά από τον φυσικό χώρο του Γεωπάρκου;

Η ανάπτυξη δεν επιβάλλεται από πάνω προς τα κάτω.

Χτίζεται από κάτω προς τα πάνω.

Και όταν αφαιρείς από έναν τόπο τη δυνατότητα να διαχειρίζεται το ίδιο του το συγκριτικό πλεονέκτημα, δεν κάνεις ανάπτυξη. Κάνεις οπισθοδρόμηση.

Καλούμε την περιφερειακή αρχή να δώσει άμεσα απαντήσεις.

Και καλούμε τους Δημάρχους, το επιμελητήριο,τις ξενοδοχειακές ενώσεις,τους φορείς και την τοπική κοινωνία να τοποθετηθούν καθαρά.

Η σιωπή, σε τέτοια ζητήματα, δεν είναι ουδετερότητα. Είναι συνενοχή.

Το Γεωπάρκο ανήκει στον τόπο του.

Και εκεί πρέπει να παραμείνει.»