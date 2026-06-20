Tιμήθηκε για 15η χρονιά η Μάχη της Σημαίας

Με μια σεμνή τελετή τιμήθηκε για15η συνεχή χρονιά η Μάχη της Σημαίας, Η εκδήλωση ήταν αφιερωμένη στην μνήμη του προσφάτως αποβιώσαντος Αθανάσιου Καρατόλια, ενός σημαντικού πνευματικού ανθρώπου, Δασκάλου και ακούραστου ερευνητή της τοπικής ιστορίας.

Η εκδήλωση άρχισε με επιμνημόσυνη δέηση για τους 72 πεσόντες εύζωνες του 1/38 Συντάγματος Ευζώνων το 1917, από Γαλλικά αποικιακά στρατεύματα Σενεγαλέζων και Μαροκινών. Ακολούθησαν χαιρετισμοί από τον Αντιδήμαρχο Λαρισαίων κ. Κ. Αργυρόπουλο ο οποίος δεσμεύτηκε ότι η εκδήλωση θα αποκτήσει θεσμικό χαρακτήρα και θα τεθεί υπό την αιγίδα του Δήμου. Ο νομικός κ. Κ. Τάταρης αναφέρθηκε στην ανάγκη διερευνήσεως των Γαλλικών αρχείων για την εισβολή και την βίαιη κατοχή της Θεσσαλίας και στην ηθική μας υποχρέωση για την επιστροφή της Σημαίας.

Η πρόεδρος του Συλλόγου Ελληνισμού «Άτλας» κα. Ζαχαρούλα Ζήση τόνισε την ιδιαίτερη σημασία της Μάχης γιατί το μήνυμα της αντιστάσεως είναι διαχρονικό και η ανάγκη διαφυλάξεως της εθνικής μνήμης, είναι απαραίτητη όχι ως παρελθόν, αλλά ως προϋπόθεση της δικής μας εθνικής αντιστάσεως έναντι του καθεστωτικού αφελληνισμού.Στην συνέχεια, ο κεντρικός ομιλητής κ. Π. Μυλωνάς αναφέρθηκε στο ιστορικό της Μάχης και διάβασε αποσπάσματα ενός συγκλονιστικού και άκρως συγκινητικού άρθρου για την Μάχη του μαθητή Γ’ Λυκείου Γεωργίου .Κ. Κόκκινου: «Οι ρίζες μας στέριωσαν πάνω σε κόκκαλα, αίμα και ανιδιοτέλεια γενεών.

Οι όρκοι που πάρθηκαν στη βλέψη της γαλανόλευκης ακολουθούν τον καθένα σαν υπενθύμιση της ταυτότητας αυτής που κάποιοι αποποιούνται. Και όμως ο διοικητής Φράγκου και οι στρατιώτες του δε δέχθηκαν να ατιμάσουν τα εθνικά τους σύμβολα. Δεν έσκυψαν τον κεφάλι και αγωνίστηκαν ενάντια σε εκείνους που επέλεξαν μέσω ενός συμμαχικού προσωπείου να υποκινηθούν εις βάρος των Ελλήνων.

Αυτοί οι άγνωστοι ήρωες μας παρακινούν να μαχόμαστε για τρόπαια νοητά, ιδανικά που έχουν σφυρηλατήσει τον Έλληνα Ίσως τελικά η ιστορία γράφεται από τους νικητές και για αυτό η δικαίωση συγχέεται με την υστεροφημία, όμως σήμερα τιμούμε τους αφανείς υπερασπιστές της σημαίας και της Λάρισας». Ακολούθησε κατάθεση στεφάνων και η τελετή έκλεισε με τον Εθνικό ύμνο.