Tιμήθηκε στη Σπηλιά η μνήμη των 40 εκτελεσθέντων πατριωτών της 26ης Μαρτίου 1944

Με βαθύ σεβασμό και αισθήματα εθνικής υπερηφάνειας πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 28 Ιουνίου 2026 το Πανδημοτικό Μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως των 40 πατριωτών της Σπηλιάς, οι οποίοι φονεύθηκαν από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής στις 26 Μαρτίου 1944. Τη διοργάνωση της εκδήλωσης ανέλαβαν ο Δήμος Τεμπών, η Δημοτική Κοινότητα Σπηλιάς και ο Πανθεσσαλικός Σύλλογος Σπηλιωτών «Ο Κίσσαβος», στον χώρο του Μνημείου της Εθνικής Αντίστασης στη Σπηλιά.

Ιδιαίτερη τιμή για την εκδήλωση αποτέλεσε η παρουσία, για πρώτη φορά, του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιερωνύμου, ο οποίος προεξήρχε της επιμνημόσυνης δέησης, προσδίδοντας ξεχωριστή πνευματική σημασία στην ημέρα μνήμης και τιμής.

Μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές της τελετής ήταν η απονομή τιμητικής πλακέτας από τον Πρόεδρο του Πανθεσσαλικού Συλλόγου Σπηλιωτών «Ο Κίσσαβος», κ. Νίκο Νταή, προς τον εφημέριο της Σπηλιάς, π. Αθανάσιο, ως ένδειξη ευγνωμοσύνης για την πολυετή και ανεκτίμητη προσφορά του στην τοπική κοινωνία.

Στην εκδήλωση παρέστησαν ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Δημήτρης Τσέτσιλας, ο Δήμαρχος Τεμπών κ. Γιώργος Μανώλης, ο Δήμαρχος Αγιάς κ. Αντώνης Γκουντάρας, ο Αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτης Γκατζόγιας, ο εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης κ. Ευάγγελος Μπαλντούνης, η επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης Τεμπών κα Μαρία Κωστή, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Σπηλιάς κ. Νίκος Σελήνης, ο Πρόεδρος του Πανθεσσαλικού Συλλόγου Σπηλιωτών «Ο Κίσσαβος» κ. Νίκος Νταής, ο Διοικητής του Αστυνομικού Τμήματος Τεμπών κ. Πρόδρομος Χαρισμανίδης, καθώς και πλήθος κατοίκων και επισκεπτών που τίμησαν με την παρουσία τους την εκδήλωση.

Την επιμέλεια και τον συντονισμό της τελετής είχε ο συνταξιούχος εκπαιδευτικός κ. Δημήτρης Καλογιάννης.

Χαιρετισμούς απηύθυναν ο Αντιπεριφερειάρχης Λάρισας κ. Δημήτρης Τσέτσιλας, ο Δήμαρχος Τεμπών κ. Γιώργος Μανώλης, η επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης Τεμπών κα Μαρία Κωστή, ο Πρόεδρος του Πανθεσσαλικού Συλλόγου Σπηλιωτών «Ο Κίσσαβος» κ. Νίκος Νταής και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Σπηλιάς κ. Νίκος Σελήνης.

Στον χαιρετισμό του ο Δήμαρχος Τεμπών κ. Γιώργος Μανώλης ανέφερε:

«Στεκόμαστε σήμερα με σεβασμό και ευγνωμοσύνη μπροστά στη θυσία των 40 πατριωτών της Σπηλιάς, που έδωσαν τη ζωή τους για την ελευθερία της πατρίδας. Η ιστορική μνήμη αποτελεί χρέος όλων μας, γιατί μέσα από αυτήν διατηρούμε ζωντανές τις αξίες της δημοκρατίας, της ειρήνης και της εθνικής ενότητας. Οφείλουμε να μεταφέρουμε στις νεότερες γενιές το μήνυμα της αυτοθυσίας και της αγάπης για την πατρίδα, ώστε τέτοιες τραγικές στιγμές να μην επαναληφθούν ποτέ. Αιωνία η μνήμη των ηρώων μας.»

Την κεντρική ομιλία της εκδήλωσης πραγματοποίησε η κα Χριστίνα Κατσούλα, η οποία παρουσίασε με ιστορική τεκμηρίωση τα τραγικά γεγονότα της 26ης Μαρτίου 1944, αναδεικνύοντας το μέγεθος της θυσίας των κατοίκων της Σπηλιάς και τη συμβολή τους στον αγώνα για την ελευθερία.

Ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσε και η σύντομη ομιλία του κ. Λάδα από τη Μελιβοία, γιου επιζώντα των γεγονότων, ο οποίος μετέφερε τη συγκλονιστική μαρτυρία του πατέρα του για τη μάχη των ανταρτών με τα γερμανικά στρατεύματα και τις δραματικές στιγμές που έζησε ως αυτόπτης μάρτυρας.

Ακολούθησε η τελετή κατάθεσης στεφάνων στο Μνημείο της Εθνικής Αντίστασης από τον Αντιπεριφερειάρχη Λάρισας κ. Δημήτρη Τσέτσιλα, τον Δήμαρχο Τεμπών κ. Γιώργο Μανώλη, τον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Σπηλιάς κ. Νίκο Σελήνη, τον Πρόεδρο του Πανθεσσαλικού Συλλόγου Σπηλιωτών «Ο Κίσσαβος» κ. Νίκο Νταή, τον εκπρόσωπο της Ελληνικής Λύσης κ. Ευάγγελο Μπαλντούνη και τον αιωνόβιο κάτοικο της Σπηλιάς κ. Γιάννη Καρακάση, ο οποίος κατέθεσε το στεφάνι της Εθνικής Αντίστασης.

Η τελετή ολοκληρώθηκε με την τήρηση ενός λεπτού σιγής στη μνήμη των εκτελεσθέντων ηρώων και ο Εθνικός Ύμνος, τον οποίο έψαλαν όλοι οι παρευρισκόμενοι, αποδίδοντας τον ύστατο φόρο τιμής σε όσους θυσιάστηκαν για την πατρίδα.

Η εκδήλωση αποτέλεσε μια ακόμη έμπρακτη απόδειξη ότι η ιστορική μνήμη παραμένει ζωντανή στον Δήμο Τεμπών και στη Σπηλιά, μεταφέροντας στις νεότερες γενιές τα διαχρονικά ιδανικά της ελευθερίας, της δημοκρατίας και της εθνικής αξιοπρέπειας.