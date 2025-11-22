Tο Δασαρχείο Λάρισας παραχώρησε στο Δήμο Κιλελέρ το άλσος της Χάλκης

Υπογράφηκε από τον δήμαρχο Κιλελέρ Θανάση Νασιακόπουλο και την δασάρχη Λάρισας Αναστασία Μπάκαβου η πράξη παραχώρησης κατά χρήση του άλσουςτης Κοινότητας Χάλκης, εμβαδού 110.177τ.μ στον Δήμο Κιλελέρ άνευ ανταλλάγματος για 25 έτη, ύστερα από απόφαση του Γενικού Γραμματέας Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας Ευστάθιου Σταθόπουλου.

Η παραχωρούμενη έκταση, σύμφωνα με την απόφαση, διατηρεί στο ακέραιο το δασικό της χαρακτήρα. Ο Δήμος Κιλελέρ θα συντηρεί και θα βελτιώνει τη βλάστηση, θα διαχειρίζεται και γενικά θα προστατεύει με οποιοδήποτε τρόπο την παραχωρούμενη έκταση η οποία θα συνεχίσει να διέπεται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.

Στη συγκεκριμένη έκταση σχεδιάζεται ένα άλσος που θα συνδυάζει τις δραστηριότητες όλων των κοινωνικών ομάδων. Θα δημιουργηθούν χώροι άθλησης, χαλάρωσης στο πράσινο, χώροι παιχνιδιού, ψυχαγωγίας και κοινωνικής συναναστροφής καθώς και ειδικά διαμορφωμένοι χώροι για ζώα.

Μετά το πέρας της διαδικασίας υπογραφής ο Δήμαρχος δήλωσε τα εξής: «Θα ήθελα να ενημερώσω τους συμπολίτες μας ότι ολοκληρώθηκε με επιτυχία η μακροχρόνια και επίπονη διαδικασία παραχώρησης στο Δήμο Κιλελέρ του άλσους της Χάλκης στο οποίο προβλέπεται να υλοποιηθεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό έργο για τον Δήμο μας. Ηδημιουργία ενός νέου πάρκου καθώς και σύγχρονων χώρων πολιτισμού και αθλητισμού.

Η συγκεκριμένη παραχώρηση αποτελεί αποτέλεσμα συνεργασίας ανάμεσα στον Δήμο Κιλελέρ, του Δασαρχείου Λάρισας και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Πραγματοποιήθηκαν όλες οι απαραίτητες μελέτες, περιβαλλοντικές γνωμοδοτήσεις και τεχνικοί έλεγχοι, ώστε να διασφαλιστεί ότι το έργο θα προχωρήσει με σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για τη διαχείριση των δασικών εκτάσεων. Ο σχεδιασμός του έργου προβλέπει τη διαμόρφωση ενός πολυλειτουργικού πάρκου, με την παράλληλη ασφαλτόστρωση του περιφερειακού του δρόμου, όπου οι πολίτες θα μπορούν να απολαμβάνουν το πράσινο και τη φύση, καθώς και τη δημιουργία υποδομών για πολιτιστικές δράσεις, αθλητικές εκδηλώσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες.

Στόχος μας είναι να αναδείξουμε έναν χώρο που θα ενισχύσει την κοινωνική συνοχή, θα προάγει τον πολιτισμό και θα προσφέρει νέες δυνατότητες ψυχαγωγίας και ποιοτικού ελεύθερου χρόνου.Ευχαριστούμε όλους του φορείς και τις υπηρεσίες για τη θετική ανταπόκριση και τη συνεργασία, ιδιαίτερα τους υπηρεσιακούς παράγοντες που συνέβαλαν στην ολοκλήρωση αυτής της κρίσιμης φάσης. Με αυτή τη σημαντική απόφαση κάνουμε ένα ακόμη βήμα προς έναν Δήμο πιο βιώσιμο, πιο ανθρώπινο και πιο φιλικό στους κατοίκους και στους επισκέπτες του.Θα συνεχίσουμε να ενημερώνουμε τους πολίτες για κάθε στάδιο του έργου, από την οριστικοποίηση των μελετών έως την έναρξη και την ολοκλήρωση των εργασιών».

Για την παραχώρηση του άλσους Χάλκης στον Δήμο Κιλελέρ και τη δημιουργία πολυλειτουργικού πάρκου, η Δασάρχης Λάρισας Αναστασία Μπάκαβου προέβη στην ακόλουθη δήλωση: «Η συνεργασία μας με τον Δήμο Κιλελέρ αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος και την ενίσχυση του φυσικού πλούτου της περιοχής. Η παραχώρηση του άλσους της Χάλκης, του οποίου ο καλλωπισμός έγινε πρόσφατα από την υπηρεσία μας, γίνεται με απόλυτο σεβασμό στη δασική νομοθεσία και με στόχο τη δημιουργία ενός χώρου ανοιχτού, φιλικού προς τον πολίτη και πλήρως εναρμονισμένου με το φυσικό τοπίο. Η διαμόρφωση ενός αστικού άλσους πολλαπλών χρήσεων θα συμβάλει στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, την ψυχαγωγία και την ποιότητα ζωής των κατοίκων, χωρίς να θίγεται ο δασικός χαρακτήρας της έκτασης. Η Δασική Υπηρεσία θα παραμείνει αρωγός και εγγυητής της ορθής διαχείρισης και προστασίας του χώρου. Πιστεύουμε ότι η πρωτοβουλία αυτή θα αποτελέσει πρότυπο βιώσιμης ανάπτυξης και συνεργασίας μεταξύ των δημόσιων φορέων».