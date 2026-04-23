Tο πρόγραμμα επισκέψεων των Κινητών Ομάδων Υγείας του ΕΟΔΥ σε κοινότητες του Δήμου Ελασσόνας

Με στόχο την ενίσχυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και την καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων απομακρυσμένων περιοχών, ο Δήμος Ελασσόνας, μέσω της Αντιδημαρχίας Κοινωνικής Πρόνοιας και σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ και την 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, προχωρά στην υλοποίηση προγράμματος επισκέψεων των Κινητών Ομάδων Υγείας (ΚΟΜΥ) σε κοινότητες του δήμου κατά τον μήνα Απρίλιο 2026.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο δράσεων πρόληψης και προαγωγής της δημόσιας υγείας, δίνοντας τη δυνατότητα στους πολίτες να πραγματοποιήσουν δωρεάν προληπτικές εξετάσεις και ελέγχους, χωρίς να απαιτείται μετακίνησή τους σε δομές υγείας εκτός της περιοχής τους.

Το πρόγραμμα των επισκέψεων διαμορφώνεται ως εξής:

Αγιονέρι – Πέμπτη 23 Απριλίου 2026

• Κατ’ οίκον επισκέψεις για όσους αδυνατούν να μετακινηθούν: 09:00 – 11:00

• Δειγματοληψίες στο πνευματικό κέντρο πλησίον της εκκλησίας: 11:00 – 14:00

Σαραντάπορο – Δευτέρα 27 Απριλίου 2026

• Κατ’ οίκον επισκέψεις για όσους αδυνατούν να μετακινηθούν: 09:00 – 11:00

• Δειγματοληψίες στο αγροτικό ιατρείο Σαρανταπόρου: 11:00 – 14:00

Κλεισούρα – Τετάρτη 29 Απριλίου 2026

• Κατ’ οίκον επισκέψεις για όσους αδυνατούν να μετακινηθούν: 09:00 – 11:00

• Δειγματοληψίες στο αγροτικό ιατρείο Κλεισούρας: 11:00 – 14:00

Κατά τη διάρκεια των επισκέψεων, οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να υποβληθούν δωρεάν σε εξετάσεις προληπτικού ελέγχου με τη χρήση μηχανημάτων γρήγορης μέτρησης (POC), όπως:

▪️ Μέτρηση αιμοσφαιρίνης – αιματοκρίτη

▪️ Μέτρηση γλυκόζης

▪️ Μέτρηση γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης

▪️ Μέτρηση χοληστερόλης

▪️ Μέτρηση τριγλυκεριδίων

▪️ Μέτρηση αρτηριακής πίεσης

▪️ Μέτρηση κορεσμού οξυγόνου

▪️ Μέτρηση Δείκτη Μάζας Σώματος (BMI)

Η Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πρόνοιας του Δήμου Ελασσόνας ευχαριστεί το προσωπικό των ΚΟΜΥ για τη συνεργασία και καλεί όλους τους κατοίκους των κοινοτήτων να αξιοποιήσουν τη δυνατότητα δωρεάν προληπτικών εξετάσεων, συμβάλλοντας στην προστασία και την προαγωγή της υγείας.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πρόνοιας κ. Φρόσω Καρκαβανίδου – Σκρέταστα τηλέφωνα: 24930 25440, 24930 29791 και 6945 591722.