Tρίτο βραβείο για μαθήτρια του Γυμνασίου Αμπελώνα στον 1ο Μαθητικό Καλλιτεχνικό Διαγωνισμό

Το Γυμνάσιο Αμπελώνα συγχαίρει τη μαθήτρια Μαρία Παρασκευή Σπυροπούλου της Β΄ Γυμνασίου που με την καθοδήγηση της εκπαιδευτικού Μπίτου Αλίκης κατέκτησε το 3ο βραβείο στον 1ο Μαθητικό Καλλιτεχνικό Διαγωνισμό με θέμα: «Σώμα σε Ισορροπία: από τον Ιπποκράτη στην Παιδική – Εφηβική Παχυσαρκία του Σήμερα» στο πλαίσιο του 4ου Ιπποκράτειου Συνεδρίου του Τμήματος Ιατρικής Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Η διάκριση αυτή αποτελεί αποτέλεσμα της δημιουργικότητας, της προσπάθειας και της καλλιτεχνικής ευαισθησίας της μαθήτριας, η οποία κατάφερε μέσα από το έργο της να εκφράσει ιδέες, συναισθήματα και έμπνευση με ξεχωριστό τρόπο.

«Ευχόμαστε στη μαθήτριά μας να συνεχίσει με την ίδια έμπνευση και αγάπη για την τέχνη, κατακτώντας ακόμη περισσότερες επιτυχίες στο μέλλον.»