Tρισάγιο στη μνήμη του Λαρισαίου Διδασκάλου του Γένους Κωνσταντίνου Κούμα τέλεσε ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας “Κων/νος Κούμας”.

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Δημήτριος Παπαποστόλου τόνισε:

“Στεκόμαστε σήμερα με σεβασμό και συγκίνηση στον τάφο του Κωνσταντίνου Κούμα, ενός ανθρώπου που αφιέρωσε τη ζωή του στη γνώση, στην παιδεία και στην πνευματική αφύπνιση του Γένους μας.

Ο Κούμας υπήρξε μια από τις φωτεινότερες μορφές του Νεοελληνικού Διαφωτισμού· ένας δάσκαλος που πίστεψε βαθιά στη δύναμη της μάθησης και στη διαμόρφωση ελεύθερων και σκεπτόμενων πολιτών.

Σε μια εποχή με προκλήσεις, το παράδειγμά του παραμένει επίκαιρο και μας υπενθυμίζει ότι η πρόοδος ενός τόπου θεμελιώνεται στη γνώση και στον πολιτισμό.

Είναι καθήκον μας να διαφυλάξουμε και να αναδεικνύουμε την κληρονομιά του, ώστε οι νεότερες γενιές να γνωρίζουν και να εμπνέονται από το έργο και την προσωπικότητά του. Ο Κωνσταντίνος Κούμας υπήρξε και παραμένει ένας πνευματικός φάρος για τον ελληνισμό.»

Το τρισάγιο τέλεσε ο π. Τιμόθεος και παραβρέθηκαν ο Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας κ. Βασίλειος Σίμος, ο Πρόεδρος του ΠΟΚΕΛ κ. Αργύρης Γιουρούκης καθώς και εν ενεργεία και συνταξιούχοι εκπαιδευτικοί.